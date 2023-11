Crítica de 'La bala de Dios': el 'Matarreyes' se juega el tipo bajo la influencia de Satán

Valoración: 'La bala de Dios'

Diez años después de No hay dos sin tres (2014), el hijo del ilustre John Cassavetes, Nick, regresa a la dirección cinematográfica con La bala de Dios, tergiversada traducción del título original God Is a Bullet. La película es una hiperviolenta historia de venganza protagonizada por un agente de policía (Nikolaj Coster-Waldau, ‘Matarreyes’ para la posteridad) que trata de encontrar a su hija después de que esta haya sido secuestrada por una sanguinaria secta satánica. Para dar con el líder del culto, el padre se alía con una joven (Maika Monroe, It Follows), quien le descubrirá el terrible y doloroso camino que les espera.

Aunque basada en hechos reales, dice la leyenda, la iconografía de La bala de Dios encuentra paralelismos, salvando las distancias, en ficciones de género como Mandy o la saga Mad Max. En cuanto a lo narrativo, se intuye esa intención de combinar lo sórdido (y lo siniestro) con lo familiar, un poco al estilo de la franquicia Fargo, pero a la caligrafía audiovisual de Cassavetes se le queda por el camino la sutileza y la ironía. Lo que sí puede rascarse, bajo la negritud de los tatuajes y del asfalto de Nuevo México, es cierto feeling catártico entre Monroe y Waldau.

FICHA TÉCNICA 'La bala de Dios' Director: Nick Cassavetes

Género: Drama

País: Estados Unidos

Sinopsis: Bob Hightower (Nikolaj Coster-Waldau), un antiguo detective de la policía, se infiltra en un culto satánico para descubrir quién anda detrás del asesinato de su exesposa y el secuestro de su hija. Recibirá la ayuda de Case Hardin (Maika Monroe), única víctima femenina de la secta.

Guion: Nick Cassavetes (basado en el libro de Boston Teran)



Reparto: Nikolaj Coster-Waldau, Maika Monroe, Jamie Foxx, January Jones, Ethan Suplee



Duración: 120 min.



Veredicto: Nick Cassavetes regresa con una nihilista y catártica revenge movie.



Distribuidora: Selecta Vision



Estreno: 10/11/2023

