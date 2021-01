Valoración: 23 paseos

Dave Johns (Yo, Daniel Blake) y Alison Steadman (Life is Sweet, Happy Now) son los coprotagonistas de 23 paseos, la última película de Paul Morrison (Little Ashes). Ellos, y sus respectivos animales de compañía, un viejo pastor alemán y un vivaracho yorkshire terrier. Los cuatro entrecruzan sus caminos en el parque de Hampstead Heath, al norte de Londres, por vez primera y se encontrarán veintitantas veces más –uno acaba perdiendo la cuenta, oye, que esto no es un filme de Abbas Kiarostami o de James Benning...–, bien de manera fortuita, consensuada, o incluso provocada. Entre los sexagenarios (él, un trabajador sanitario que disfruta de su jubilación; ella, una antigua bailarina con divorcio a cuestas), surge el interés, primero, y la atracción después; si bien el background sentimental de ambos, y también los prejuicios –la película esgrime sutilmente una lucha de clases–, reprimirá la exteriorización de esos sentimientos compartidos.

Pues sí, 23 paseos es una más de esas películas que cuentan cómo evoluciona el romance entre dos seres humanos en la edad tardía, si bien lo hace de una manera original, aguda y veraz. Y aunque quizás la cautelosa pareja protagonista adolezca de un mayor engagement para cautivar al espectador, sus compañeros caninos se encargan de cubrir ese déficit (de cara a los dog lovers, al menos). Paseos, parques y perros: no es mal plan para tiempos de pandemia.