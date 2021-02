Valoración: 14 días, 12 noches

Es raro tener la caprichosa sensación de estar todo el rato viendo a una actriz que en realidad no estás viendo. Me pasó con 14 días, 12 noches, tenía ante mí a Anne Dorval pero estaba viendo a Juliette Binoche. ¿Cómo no imaginar a Binoche en el papel de la madre que pierde a su hija adoptada y regresa a Vietnam para encontrar respuestas, rastros, aliento y ganas de seguir viviendo? Se le antoja a uno ideal para una actriz muy versada en roles de hondo calado.

Dicho esto, Dorval, y también Leanna Chea, son fantásticas, pura versatilidad para inyectar verdad al viaje de conocimiento que comparten, a los secretos que sufren en silencio y a las preguntas cuyas respuestas cuestan tanto dolor. El paisaje, no nos olvidemos, es imprescindible en la historia. El paisaje que inspira, que recuerda, que transforma.