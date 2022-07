Crítica de '¡Hasta siempre, Don Glees!'

Valoración: ¡Hasta siempre, Don Glees!

No son pocas las aventuras que los personajes de Robert Louis Stevenson tuvieron que vivir en La isla del tesoro, pero, en ocasiones, el tesoro está más cerca de lo que creemos. Quizá haya que vivir de igual modo este camino trepidante para descubrir que siempre tuviste ese gran premio a tu lado o bajo tus pies; o quizá ya sabías que lo tenías tan cerca y experimentar este viaje forma parte del valor.

Los personajes de ¡Hasta siempre, Don Glees! lo tienen claro, aunque unos más que otros, pues esta película animada pone en relevancia la importancia de la amistad, especialmente en los momentos más duros o decisivos de la vida.

La directora Atsuko Ishizuka (No Game, No Life) vuelve a unirse al estudio MadHouse (Death Note, Paranoia Agent, Los niños lobo, Summer Wars) en este largometraje que explora la inocencia y las dificultades de la adolescencia, pero a la vez la madurez o el sentimiento de pertenencia a un grupo, todo ello a través de la animación y el diseño de Takahiro Yoshimatsu (Hunter x Hunter).

La película tiene todos los ingredientes de un viaje épico. Don Glees es un grupo de tres amigos (los aventureros) formado por Drop, un chico de 15 años de ascendencia islandesa; Toto, un estudiante de 16 años que cursa Bachillerato en Tokio; y Roma, un joven de 15 que no quiso irse a estudiar a la capital por miedo a no encajar pero que, aun así, no termina de adaptarse en la aldea en el que vive. Tras disfrutar de los fuegos artificiales, el pueblo comienza a culparles injustamente de un incendio en el bosque, por lo que han de recorrer juntos un largo camino (la aventura) para encontrar el dron que podría tener grabadas las pruebas que los exculparían. Pero, dentro de todo esta historia, los personajes se deberán preguntar cuál es el tesoro.

Lo que comienza como un verano entre amigos se torna en un viaje más profundo y serio, algo para lo que quizá algunos de los personajes no estaban preparados. Y dentro de la cotidianeidad de esta historia es donde reside la sorpresa de los temas que trata la película. El futuro, las expectativas o las cosas que pueden suceder incluso a una edad tan temprana golpea de frente a los personajes, y hace que la emotividad no esté exenta, como suele ser habitual en este tipo de comedias dramáticas anime.

El país nipón vuelve a explorar más allá de sus fronteras, como tan bien y con tanta curiosidad suelen hacer. Y, en el caso de ¡Hasta siempre, Don Glees!, Islandia es la región estandarte, representada como un lugar mágico que pone en valor la fuerza del destino. Del Japón más campestre hasta la Europa de las auroras boreales, un viaje de miles de kilómetros con un significado que trasciende las barreras geográficas.