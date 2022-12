Cuatro recomendaciones en Netflix, Prime Video, Filmin y Movistar Plus+

Vuelve nuestro detective favorito

Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion, en Netflix

Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion Cinemanía

Benoit Blanc tiene tanto carisma que, como ocurría con Angela Lansbury en Se ha escrito un crimen, dan ganas de que haya un asesinato cerca para poder gozar de su compañía. Ese parece haber sido el motor de Rian Johnson, director de Puñales por la espalda, al alargar los misterios de Blanc (flamante Daniel Craig) en la secuela que este fin de semana estrena Netflix.

Esta vez el anfitrión del whodunnit es un gurú tecnológico (Edward Norton, mito noventero donde los haya) que invita a su pandilla (Kate Hudson, Dave Bautista, Janelle Monáe...) a su mansión en Grecia. Que se cuele en la invitación Blanc es el mejor indicativo de que se va a cometer un crimen... muy divertido.

‘Memories of Murder' a la francesa

La noche del 12, en Filmin

La noche del 12 Filmin

Permitidme que añada que La noche del 12 es un Memories of Murder a la francesa, pero salvando las distancias con la gran obra maestra de Bong Joon Ho. Sin embargo, la sombra de la obsesión también planea en el protagonista de la segunda película del director de Solo las bestias, también inspirada en un caso real.

El arranque de La noche del 12 es sobrecogedor. Una chica se despide de sus amigas después de una fiesta y recorre su pueblo de vuelta a casa. Por el camino, un hombre encapuchado la rocía con gasolina y la quema viva.

La brigada criminal de Grenoble investiga el crimen. Sobre todo, su capitán, interpretado por el siempre sugerente Bastien Bouillon, que se obsesiona con buscar al culpable del asesinato entre todos los hombres que formaron parte de la vida de la víctima.

Preparación para lo nuevo de Winding Refn

Demasiado viejo para morir joven, en Prime Video

Miles Teller, demasiado viejo para morir joven en la serie de Winding Refn

Por alguna razón inexplicable se me había escapado la última serie de Nicolas Winding Refn. Como el estreno de la nueva, Copenhaguen Cowboy, está a la vuelta de la esquina, he aprovechado este último fin de semana para recuperarla y no quería tardar mucho en recomendárosla.

Con un tempo lento no apto para todos los públicos y un lenguaje narrativo para los paladares cinéfilos más selectos, Copenhaguen Cowboy nos sumerge en un sórdido universo de asesinos que luchan o se dejan llevar por su naturaleza animal.

Miles Teller es un policía de Los Ángeles que tiene una relación con una menor y trabaja clandestinamente para unos mafiosos jamaicanos enfrentados a unos narcos mexicanos con unos modales de lo más sangrientos. No es para todos los públicos. Puede que no pases del primer capítulo. Pero si lo haces, entenderás porque es una de las series mejor rodadas de la historia.

El rey del porno

“Una película irreverente, sexual y salvaje, una tragicomedia irresistible”. Lee nuestra crítica. Cinemanía

Sean Baker es un cineasta muy apreciado en CINEMANÍA. Tanto es así, que su última película se ha colado en nuestra exclusiva lista de las mejores películas de 2022. Red Rocket es la historia de una exestrella del porno caída en desgracia que vuelve a su ciudad de origen, Texas City.

Simon Rex, exactor porno en la vida real (no queda ninguna duda al verle desnudo), interpreta a este pobre diablo que se enamora de una adolescente (Suzanna Son), lo que demuestra una vez más las ganas de Baker por tocar las narices con temas poco políticamente correctos y por dar voz a los personajes al margen del sueño americano.

¿Quieres recibir las mejores recomendaciones de cine y series todos los viernes en tu correo? Apúntate a nuestra Newsletter.