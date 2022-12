Cuatro recomendaciones en Netflix, Prime Video, Disney+ y Movistar Plus+

La gran sorpresa del año

Miércoles, en Netflix

Jenna Ortega como Miércoles Cinemanía

¿Quién nos iba a decir que Miércoles iba a convertirse en la gran sorpresa del año? Tenía todas las papeletas para ser formulaica a más no poder: una apuesta segura por la Propiedad Intelectual, cierto tufillo a creación algorítimica de Netflix, un Tim Burton fuera de forma...

Sin embargo, aunque el prejuicio no es del todo desacertado, el spinoff de La Familia Addams tiene tanto encanto y personalidad como la pequeña de trenzas. El personaje reformulado por Miles Millar y Alfred Gough es brillante, ingeniosa, lee libros, odia las redes sociales, escribe a máquina y tiene un fondo de armario con una gama cromática tan variada como el carbón.

Estamos ante una serie detectivesca. Miércoles investiga los crímenes ocurridos en la Academia Nevermore, el colegio de ‘outcasts’ en el que recala cuando la expulsan de su instituto tras vaciar un par de bolsas llenas de pirañas en la piscina. Pero tiene magia como para no envidiar a Harry Potter y tramas de amoríos y amistades adolescentes para deberle algo a nuestro querido John Hughes. Además, muestra a un Tim Burton más depurado que nunca. En resumen, no te la pierdas.

Jeff Nichols inédito

Midnight Special, en Prime Video

Fotograma de esta película dirigida por Jeff Nichols. WARNER BROS. PICTURES

Después de las aclamadas Mud y Take Shelter, Jeff Nichols tuvo carta blanca para rodar una película de estudio. Siempre a contracorriente, el cineasta se decidió por esta historia marciana sobre un niño que desarrolla poderes y es perseguido por el Gobierno.

Su padre (Michael Shannon) recluta a un amigo (Joel Edgerton) y emprenden una huida con el niño en una road movie tan especial como el cine de Nichols. Sin embargo, la película resultó muy incomprendida y en España ni siquiera llegó a estrenarse en cines. Afortunadamente, ahora podemos recuperarla en Prime Video.

Un 'Star Wars' a lo Michael Clayton

Andor, en Disney +

Diego Luna es Cassian Andor Disney

Llevaba tiempo oyendo cosas buenas de Andor. Al asomarme esta semana por fin a la nueva serie del universo Star Wars abracé como un buen presagio ver el nombre de Tony Gilroy en los créditos. Y no, no estoy haciendo referencia a su guion de Rogue One sino a Michael Clayton, una de sus mejores películas como director, una de mis películas favoritas.

Andor tiene mucho del cine de Gilroy, esa escritura de personajes tan cuidada, a años luz de los arquetipos típicos de Star Wars, y ese trasfondo político del que da tan buena cuenta mi compañero Alberto Corona en esta crítica de la serie. Además, Diego Luna está sensacional. Uno de los mejores papeles de su carrera.

Un tren que no deberías dejar pasar

Compartimento nº 6, en Movistar Plus+

Compartimento nº6 Movistar Plus+

Una estudiante de arqueología viaja de Moscú a Murmansk en busca de unos petroglifos descubiertos cerca del Ártico. La interpreta Seidi Haarla, un descubrimiento en Cannes 2021 a quien enseguida cogerás cariño gracias a sus mofletes sonrosados.

En el eterno tren que la lleva a su destino conoce a Ljoha (Yuri Borisov), un joven marinero en las antípodas de su compañera de viaje pero con unas nada desdeñables provisiones para el camino: toneladas de mandarinas, salchichas y litros y litros de vodka.

El finlandés Juho Kuosmanen da un salto respecto a su anterior película, El día más feliz en la vida de Olli Mäki, adaptando esta novela de Rosa Liksom sobre una amistad improbable nacida al son del traqueteo de un tren y filmada en 35 mm.

