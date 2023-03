La mejor comedia negra británica

Rain Dogs, en HBO Max

Rain Dogs HBO Max

Cuando se trata de comedia negra no hay duda alguna de que los británicos son los mejores. Una nueva muestra de esto es Rain Dogs, nueva incorporación de HBO Max que resulta tan soberbia como el disco de Tom Waits del que toma prestado su título.

Rain Dogs arranca cuando Costello (maravillosa Daisy May Cooper) y su hija de diez años son desahuciadas de su casa de Londres y a su vida vuelve Shelby (Jack Farthing), un expresidiario pijo con el que mantiene un largo romance a pesar de que es homosexual.

Escrita por Cash Carraway (mucho le debe esta serie a su libro de memorias Skint Estate, en el que narraba su época viviendo en la pobreza como madre soltera), Rain Dogs es una exquisita comedia negra que no se rinde a la corrección política. Todo lo contrario. Prepárate para escuchar chistes muy bestias de los temas más controvertidos.

Si te gustó 'Las niñas'...

La maternal, en Filmin

Imagen de 'La maternal' Cinemanía

En Las niñas (2020) el sexo era una cosa que daba miedo. Las monjas del colegio se avergonzaban de los carteles de “Póntelo, pónselo” en las paradas de autobús y corrían desbocadas las leyendas de chicas que habían vuelto del viaje de estudios con sida. En La maternal, segunda película de Pilar Palomero, que sucede en el presente y en un entorno socioeconómico más humilde, el sexo se ve en internet y se practica sin conocer las consecuencias.

La niña protagonista de La maternal (soberbia debutante Carla Quílez) se queda embarazada con 14 años por error. Así lo explica en un momento dado de la película cuando habla del padre de su futuro hijo, que no es su novio sino su mejor amigo, con el que la hemos visto en el primer plano de la película viendo un vídeo porno y destrozando la casa de unos vecinos. Por todo ello es enviada a un centro de acogida para menores embarazadas, lo que sirve de excusa a Palomero para retratar con una puesta en escena muy documental el día a día de las chicas que viven allí.

Las mejores secuencias de la película son las que recogen los testimonios de las tuteladas. Y ahí, sin duda, el mérito de la directora reside en que no choquen con las interpretaciones profesionales logrando una verosimilitud difícil de conseguir. Paralelamente, la directora retrata la difícil relación de su protagonista con su madre, que también la tuvo muy joven y a la que interpreta una solvente Ángela Cervantes. Y, aunque se señala con énfasis que de una mala maternidad nace otra, se hubiese agradecido una mayor profundidad en el retrato de esta relación maternofilial.

Lo mejor de La maternal, más allá de adentrarnos en ese universo desconocido para muchos, es esa mezcla de comedia y drama tan orgánica que logra Palomero. Y su mirada cálida a una realidad tan dura que pone el foco en ese estado que cuida de los más vulnerables.

Para estrenar SkyShowtime

Atrápame si puedes, en SkyShowtime

Atrápame si puedes Cinemanía

SkyShowtime acaba de llegar a España y para celebrarlo nos hemos dado una vuelta por su catálogo. Hemos decidido inaugurarlo a lo grande, con una de mis películas favoritas de Spielberg y seguramente no la más reivindicada.

Atrápame si puedes cuenta la increíble historia de Frank Abagnale Jr., uno de los impostores más talentosos de la historia, que antes de cumplir la mayoría de edad ya había trabajado como piloto, médico y abogado sin título alguno.

Atrápame si puedes es el trepidante relato de cómo el agente del FBI Carl Hanratty persiguió durante toda su vida a Abagnale Jr. Con unos geniales Leonardo DiCaprio y Tom Hanks jugando al ratón y al gato.

Libertad sexual y creativa

Nacho, Atresplayer

Fotograma de 'Nacho' Cinemanía

No me interesaba mucho, casi nada, la vida de Nacho Vidal. Ni siquiera por aquello del morbo. Sin embargo, el otro día me animé a ver el primer capítulo de Nacho, la serie que cuenta la vida del actor porno y he de decir que me sorprendió gratamente.

Sobre todo, creo que merece cierto reconocimiento la dirección expresionista a cargo de David Pinillos, Eduardo Casanova y Beatriz Sanchís, el ritmo de montaje espídico, esa ambientación cutre que recrea tan bien la Valencia de la Ruta del Bacalao.

Este estilo diferencial sugiere la libertad propuesta por sus productores, Bambú Producciones, y por Atresplayer, la plataforma donde puede verse la serie. Esa es la mejor noticia y solo cabe esperar que vengan detrás otras muchas series hechas con la misma independencia creativa.

¿Quieres recibir las mejores recomendaciones de cine y series todos los viernes en tu correo? Apúntate a nuestra Newsletter.