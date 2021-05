Cuatro recomendaciones en streaming para que no pierdas el tiempo

Si te ha gustado ‘Otra ronda’...

La caza, en Filmin

La caza Filmin

Todavía estás cantando What a Life, de Scarlet Pleasure, e intentando emular la coreografía final de Mads Mikkelsen en Otra ronda. Deja de intentarlo, nadie quiere que te rompas la crisma. Si eres de los que has quedado bajo el influjo de la mejor película de borracheras de la década, estás en el lugar adecuado porque esta semana abrimos estas recomendaciones con uno de los mejores trabajos de su director, Thomas Vinterberg.

La caza comienza, de hecho, con otra cogorza. Lucas, su protagonista interpretado por Mads Mikkelsen, tiene mucho que ver con Martin, el cincuentón en crisis que ahoga sus penas en alcohol en Otra ronda, pero si en aquella, los amigos acudían a su rescate, en La caza son la causa de su destrucción cuando una de sus alumnas de parvulitos le acusa de haber abusado de ella.

Vinterberg se toma su tiempo, casi media hora, para presentarnos a su personaje principal y para que tengamos claro que es inocente. Su intención es mostrar de qué manera, ante una duda tan delicada, la sociedad se vuelve en contra del individuo y lo destroza lentamente, saltándose a la torera la presunción de inocencia. ¿A que nos suena?

Reserva la suite Wes Anderson para el fin de semana

El gran hotel Budapest, en Disney+ y HBO

El gran hotel Budapest Disney

Acaba de llegar a Disney + y no se nos ocurre mejor manera de celebrarlo que volviéndola a ver. La penúltima película de Wes Anderson, director favorito de quien escribe, nos sirve además para quitarnos el mono durante el retraso de su próximo filme, La crónica francesa, que iba a estrenarse en 2020 y vio su fecha pospuesta por la pandemia.

En esta película de aventuras que tiene como centro neurálgico un hotel con ecos a Stefan Zweig, Gustave H –Ralph Fiennes, brillante incorporación a la troupe andersoniana– es un conserje con tanto estilo como morro. Con su lobby boy (Tony Revolori) forman un dúo a lo Tintín y el capitán Haddock, resolviendo misterios que tienen que ver con herencias de viudas, enamorándose de pasteleras y hasta planeando una escapada carcelaria.

Y sí, están todos los habituales encantos del director: el amor por los detalles y las cámaras lentas, esa música que nos reconcilia con la vida –¡Alexandre Desplat a la balalaica!–, o ese excéntrico reparto que cada vez más parece una familia de genios. Cien por cien Wes Anderson.

Espías, despachos y mucho amour...

Oficina de infiltrados, en Movistar +

Oficina de infiltrados Movistar +

En los últimos años de espionaje de pasillo, dobles agentes y cuchicheos sospechosos en la cantina, Oficina de infiltrados se labró una reputación de semejante calibre que al final no hubo cineasta francés que no quisiese unirse al proyecto. Los últimos en llegar a la fiesta fueron Louis Garrel (Soñadores), Mathieu Amalric y el director Jacques Audiard (Los hermanos Sisters), que en la quinta temporada de la serie estuvieron a la altura de la que para muchos, incluido el New York Times, es la mejor serie de espionaje de Europa.

Pero Oficina de infiltrados no sería la misma sin su personaje protagonista, el reincidente Paul Lefebvre, ‘Malotru’ para los amigos, interpretado con elegancia extrema por Mathieu Kassovitz. ‘Malotru’ es un agente infiltrado con cierta debilidad por las mujeres extranjeras y la alta traición que, sin embargo, siempre encuentra la manera de salvar el pellejo. Me rechifla.

Mark Ruffalo es un héroe… y no nos referimos a Hulk

Aguas oscuras, en Amazon Prime Video

Aguas oscuras Amazon Prime Video

El estreno de El fotógrafo de Minamata en cines me recordó enseguida a esta película de Todd Haynes cuyo paso por las salas fue más discreto de lo que merecía. Como el filme protagonizado por Johnny Depp, Aguas oscuras es la historia de un hombre contra una empresa química contaminadora, un David contra Goliat al estilo de El dilema, de Michael Mann.

Mark Ruffalo es un abogado que abandona su trabajo como defensor de las grandes corporaciones químicas para investigar precisamente los estragos medioambientales que están causando. En algún momento de una investigación y una batalla judicial que se prolonga a lo largo de las décadas y que Haynes narra subrayando el paso del tiempo y el desgaste en su protagonista, descubre que estas empresas han estado utilizando ácido perfluorooctanoico a pesar de conocer sus efectos cancerígenos.

La parte escalofriante viene ahora: el ácido perfluorooctanoico se usa para fabricar teflón, material que está en numerosos objetos que posees y usas a diario, empezando por tus sartenes. De hecho, Aguas oscuras es una historia real y está inspirada en el artículo del New York Times El abogado que se convirtió en la peor pesadilla de DuPont, sobre el abogado real Robert Bilott y su lucha con la química DuPont. No me extrañaría que después de verla empieces a cocinar al vapor, la verdad.