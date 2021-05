Cuatro recomendaciones en streaming para que no pierdas el tiempo

Para fans de 'Retrato de una mujer en llamas', 'Call Me By Your Name' y de Ross en 'Friends'

Ammonite, en Apple TV, Prime Video Store, Google Play, Microsoft Store, PlayStation Store y Rakuten TV a partir del 15 de mayo

Ammonite Sony

Ammonite comienza en el British Museum, con el fósil de ictiosaurio descubierto por Mary Anning. Hoy esta paleontóloga autodidacta y de clase trabajadora es considerada la madre de la paleontología pero en el siglo XIX los museos etiquetaban sus descubrimientos bajo el nombre de los burgueses que adquirían estos fósiles en su tienda de souvenirs en Regis Lyme (Dorset).

La reivindicación histórica de esta figura olvidada es solo un telón de fondo de Ammonite. A Francis Lee, su director, le interesa más excavar en la intimidad de su protagonista que en los pterosaurios y plesiosaurios que descubrió. Como ya hizo en Tierra de dios, aquí vuelve a retratar una hipotética relación lésbica de Mary Anning con una aprendiz.

En la senda de los amores prohibidos y de época de Retrato de una mujer en llamas (sin su brillantez visual) o Call Me By Your Name, pero bastante más explícita en sus escenas de sexo, que dieron que hablar en su estreno en festivales, Ammonite luce sobre todo por la interpretación de sus dos actrices principales, Saoirse Ronan y Kate Winslet. Esta última interpreta a Anning, un personaje, por cierto, tan refunfuñón como el que la ha devuelto a la palestra recientemente en Mare of Easttown.

La devastadora epidemia de opioides en EE UU

El crimen del siglo, en HBO

El crimen del siglo HBO

En esta casa gusta mucho Alex Gibney. Sus documentales El inventor: en busca de sangre en Silicon Valley y Going Clear: Scientology & the Prison of Belief son de visionado obligado. Por eso, cuando HBO anunció que estrenaba El crimen del siglo, nos tenía prácticamente ganados. Pero, sin duda, esta serie documental de dos capítulos ha superado con creces nuestras altas expectativas.

En España no se conoce la dramática epidemia de opioides que ha asolado EE UU en las últimas décadas. Una cifra para arrojar algo de luz: en los últimos 20 años, 500.000 estadounidenses han muerto de sobredosis por consumo de opioides. Alex Gibney reúne testimonios de denunciantes, entrevistas exclusivas y declaraciones judiciales hasta ahora inéditas para señalar a los verdaderos culpables de la crisis: las farmacéuticas.

Es sobrecogedor el relato que hace Gibney de la codicia corporativa de farmacéuticas como Insys Therapeutics o Purdue Pharma, que continuaron ingresando miles de millones de beneficios aun cuando sabían a ciencia cierta que sus opioides, OxyContin y Subsys, eran tan adictivos como la heroína. No solo eso, El crimen del siglo destapa los sobornos a médicos que recetaban sin filtro estos medicamentos solo recomendados para pacientes terminales en sus últimos días de vida o a los congresistas que aprobaron una nueva ley a favor de los trapicheos de las farmacéuticas cuando la DEA intentó pararles los pies.

Coge aire, lo vas a necesitar

Oxígeno, en Netflix

Oxígeno Netflix

Una mujer se despierta encerrada en una cápsula. Como los tiempos son los que son, la cápsula es una unidad criogénica médica, una inteligencia artificial que la mantiene encerrada a pesar de que no está enferma y que, con la sugerente voz de Mathieu Amalric, de vez en cuando amenaza con pincharle un calmante.

Siguiendo la estela de Buried, Oxígeno se plantea una vez más el reto de enganchar con un thriller que transcurre casi en su totalidad en un espacio cerrado, pequeño y angustioso del que su protagonista debe intentar salir como pueda. En este caso, es Mélanie Laurent quien debe de luchar por salir de esta cápsula antes de que se le acabe el oxígeno.

Algo tramposillo en el guion –alucinaciones por aquí, alucinaciones por allá, ahora sí, ahora no– y no tan audaz en lo visual como el filme de Rodrigo Cortés, Oxígeno funciona como entretenimiento ligero para fans de las distopías biotecnológicas y como vehículo de lucimiento de Mélanie Laurent, cuyas virtudes interpretativas ya nos dejaron prendados en Malditos bastardos.

Llega el verano, te invito a mi fiesta pagana

Midsommar, en Amazon Prime Video a partir del 15 de mayo

Midsommar Amazon Prime Video

Llega a Amazon Prime Video el 15 de mayo, un mes antes de ese Midsommar sueco en el que transcurre la película. Tiempo suficiente para que vayamos preparando nuestra corona de flores y disfrutemos de una de las cintas de terror más sugerentes de los últimos años.

Una joven que lo ha perdido todo (Florence Pugh) acompaña a su novio y a los reticentes amigos de este a un festival en Suecia. Pronto, lo que parecían unas agradables vacaciones nórdicas con interés antropológico se convierten en una macabra sucesión de rituales a plena luz del día.

Ari Aster vuelve a demostrar su talento para construir imágenes icónicas, aquí revestidas de la cegadora luz de verano, los impolutos vestidos blancos y el color de las flores. El género, como en Hereditary, es también una excusa para hablar de otra cosa. En este caso, del lastre que suponen las relaciones tóxicas y lo catártico que es liberarse de ellas.

