Cuatro recomendaciones en Netflix, Disney +, Amazon Prime Video y Filmin

OJ: Made in America, en Disney +

La persecución policial más emblemática de la historia no es de una película. Fue real. Ocurrió la tarde del 17 de junio de 1994 y fue televisada desde un helicóptero para 90 millones de estadounidenses, que seguían anonadados la huida de O. J. Simpson en un mítico Ford Bronco blanco por autopistas interestatales de su ciudad, Los Ángeles.

O.J. Simpson, uno de los iconos pop más emblemáticos del pasado reciente de EE UU, exestrella del fútbol americano, de Hollywood y, lo que es más importante, musa de los Zucker (Agárralo como puedas), había sido declarado fugitivo unas horas antes. Acusado de haber asesinado a su exesposa Nicole Brown y al amigo de esta Ronald Goldman, no se había entregado a las autoridades.

OJ. Made in America, serie documental ganadora del Oscar –la primera serie ganadora de un Oscar, de hecho– repasa con todo lujo de detalles y unas envidiables imágenes de archivo la vida larger than life de O.J. Simpson, desde los récords de yardas recorridas en una sola temporada hasta la detención que derivó en uno de los juicios más mediáticos. Pero lo mejor de la serie es cómo entrelaza este caso con la terrible historia que lamentablemente une a la policía estadounidense y a la población afroamericana y cómo reflexiona sobre el peso de la raza y la fama en el sistema judicial norteamericano.

Camarón, flamenco y revolución en Netflix

“La primera decisión que tomé al ponernos a investigar en todo lo que se había hecho ya sobre Camarón es que no haríamos entrevistas nuevas. Nadie hablaría desde el presente. Construiríamos la película solo con archivo de la época contemporánea a Camarón”, contaba el director Alexis Morante sobre una limitación que contribuyó a la estilización del documental, así como la poética voz en off de Juan Diego como narrador.

Mucho de fábula tiene Camarón adentrándose en los hitos de una carrera marcada por su pertenencia al pueblo gitano, su condición de estrella, su caída en la adicción, su amistad con Paco de Lucía o su reconocimiento mundial como artífice de la revolución del flamenco. Plagada de potentísimas imágenes de archivo, el tercer documental de Alexis Morante mezcla la historia de Camarón con la de España. Todo ello, claro, pasado por la emoción de volver a escuchar su voz.

Tales from the Loop, en Amazon Prime Video

¿Qué es “the Loop” ? ¿Por qué todos los habitantes de Mersa, Ohio, están conectados a él, de una manera u otra? ¿Cuántos robots caminan sueltos por sus bosques? ¿En qué año viven? ¿Por qué están tan tristes? Tales from the Loop no ofrece respuesta a ninguna de estas preguntas ni quiere hacerlo. Su intención es otra y eso, sin duda, la convierte en una rara avis entre las apuestas de las plataformas de VOD. También su estructura es extraña: cada capítulo es una historia independiente del resto pero todas comparten un universo, unos personajes –protagonistas en algunos episodios, secundarios en otros...– y un tono profundamente melancólico –¡esa banda sonora de Philip Glass y Paul Leonard-Morgan!– que debería hacer que la serie venga contraindicada para los días más bajoneros.

Escrita por Nathaniel Halpern y producida por Matt Reeves, Tales from the Loop toma como punto de partida el libro de pintura de Simon Stålenhag –muy recomendable su Instagram @simon_stalenhag–, poniendo en movimiento sus robots y su maquinaria agraria voladora retro, trasladando sus lacónicos paisajes suecos a un pueblo ficticio de la América profunda y elevando su tono poético.

Tales from the Loop no necesita apoyarse en un reparto estelar –aunque lo tiene: Rebecca Hall, Jonathan Pryce...– ni resolver las incógnitas entre la ciencia-ficción y el realismo mágico que presenta –máquinas que detienen el tiempo o que permiten a los personajes intercambiar sus cuerpos...– para retenernos frente al televisor. Es por sus historias, sus conflictos humanos, el amor, el abandono, la soledad, por lo que nos quedamos.

El secreto de la pirámide, en Filmin

"The Game is Afoot!”, exclama el jovencito Sherlock Holmes que protagoniza El secreto de la pirámide, joyita de Amblin que cualquiera nacido en los 80 o finales de los 70 sin duda recordará.

Filmin estrena entre sus novedades de Paramount –que seguro que nos van a dar mucho juego en este blog– esta variación del personaje de Arthur Conan Doyle dirigida por Barry Levinson –papá del director de Euphoria y director, a su vez, de Rain Man– y con guion de Chris Columbus, responsable de poner en imágenes la infancia de varias generaciones desde 1990: suyas son Solo en casa, Señora Doubtfire y hasta Harry Potter y la piedra filosofal.

De hecho, algo de Hogwarts tiene el internado inglés en el que estudian Sherlock y Watson, y en el que una serie de misteriosos crímenes con alucinaciones dan rienda suelta a unos efectos especiales tan mágicos entonces como ahora, casi treinta años después.

