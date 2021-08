Cuatro recomendaciones en Netflix, Amazon Prime Video, HBO y Filmin

¿A quién quieres más, a J. Pakula o a Pollack?

Beckett, en Netflix

Beckett Netflix

Pensabas que Christopher Nolan había exprimido al máximo el potencial atlético de John David Washington en Tenet. Yo también, hasta que vi esta película. Creo que no hay secuencia en Beckett en la que el hijo de Denzel no salga a la carrera como si todavía se dedicase al fútbol americano, ya sea derrapando por una ladera escarpada o, más difícil aún, escalando un risco cual cabra montesa.

Beckett, producida por Luca Guadagnino, quiere ser un thriller conspiranoico a la manera de los que Pollack y J. Pakula hacían en los 70. Y no termino de entender por qué sigue sus pasos en el tema de fondo –aunque le falte la ambigüedad de aquellos– y en la estructura del guion y sin embargo no lo hace estilísticamente, homenajeando también en la forma a los directores de El último testigo o Los tres días del cóndor.

No obstante, la comparación odiosa tampoco me impidió el visionado. En parte porque me encanta John David Washington y también porque me enganchó la historia de su personaje, un americano que tras tener un accidente con su novia en una carretera griega acaba envuelto en un polvorín político que implica a la extrema derecha e izquierda del país.

Las series también se van de vacaciones

The White Lotus, en HBO

The White Lotus HBO

Confieso que la vi una tarde planchando. Y también, que hizo la tarea mucho más llevadera. Sin verle el sentido originariamente –me cuesta imaginar el pitch de la serie, la verdad: “unos ricos llegan a un hotel paradisiaco”–, puse el primer episodio y me quedé viendo unos cuantos más.

Parte del mérito es de Steve Zhan, actor que se ganó mi cariño infinito en Treme. Aquí interpreta a un simpático neurótico que pasa las vacaciones con su familia en este hotel tropical. Tanto él como el resto de habitantes del hotel son algo petardos y, sin embargo, no puedes dejar de observarlos. Nadan en un mar de frivolidad mayor que el del resort en el que vacacionan. Pero la mirada hacia ellos es inteligente y ligera a la vez. Perfecta para el verano.

No la veas el día que te ponen la vacuna

Train to Busan, en Amazon Prime Video

Train to Busan A Contracorriente

No fue la mejor idea. Ni mucho menos. Volver de la segunda dosis de la vacuna y ver una de zombies rabiosos encerrados en un tren. Pasé toda la noche febril escapando, cerrando compartimentos, puertas, saltando entre andenes. Me desperté agotada. Pero si no es la noche de tu segunda vacuna, te recomiendo Train to Busan sin miramientos.

La trama es sencilla, colinda con la serie B: un padre divorciado y poco comprometido con la crianza familiar lleva a su hija a Busan para que se reúna con su madre. Solo hay un problema, una epidemia biológica se ha extendido por Corea del Sur convirtiendo a los humanos en zombies rabiosos. Uno se ha colado en el tren en el que viaja la pareja.

Nunca he sido muy de zombies, no me dan miedo. Sin embargo, estos sí han conseguido asustarme por su fino equilibrio entre el realismo y lo terrorífico, gracias a unos efectos especiales y a una realización soberbias. Además, me encantó ese trasfondo existencial tan asiático, la defensa de la colectividad frente al individualismo, que respira la película.

Para despedirnos de los Juegos Olímpicos

Buscando la perfección, en Filmin

Buscando la perfección Filmin

“El cine miente, el deporte, no”, dijo Jean-Luc Godard. Este aforismo se quedó grabado en la mente del cineasta Julien Faraut (Un regard neuf sur Olimpia 52) hasta el punto de dedicarle una película documental. Así lo definió cuando lo entrevisté en París durante la promoción de su segundo largometraje. Me dijo: “Toda la película es una explicación de una hora y media sobre aquella afirmación de Godard”.

Buscando la perfección reconstruye la leyenda del tenista John McEnroe a partir de imágenes de archivo de sus partidos desde el punto álgido de su carrera hasta su derrota en el Roland Garros de 1984. Estas imágenes, filmadas en 16 mm por Gil de Kermadec a las que el director tuvo privilegiado acceso desde su trabajo en la Cineteca del INSEP –Instituto Nacional del Deporte–, muestran la excelencia del tenista famoso por sus rabietas, acompañadas por la voz en off de Matthieu Amalric. Para fans del tenis y del cine de archivo. Elegancia y deportividad.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Suscríbete a nuestra Newsletter.