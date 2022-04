Cuatro recomendaciones en HBO Max, Netflix Movistar Plus + y Filmin

Una de mis películas españolas favoritas de 2021

Seis días corrientes, en Movistar Plus+

Imagen de 'Seis días corrientes' Filmax

Parece un chiste (van un catalán, un español y un marroquí…) pero es una película y se estrenó con honores en el Festival de Locarno. El que habla en catalán cerrado es Pep (Pep Sarrà), el marroquí se llamá Mohamed (Mellali), ‘Moha’ para los amigos, y el tercero es Valero (Escolar). Pep se va a jubilar y Valero prueba durante una semana, los seis días corrientes del título, si ‘Moha’ se merece o no relevarlo. Esta premisa-artefacto, en la línea de filmes recientes como El agente topo, le permite a la directora Neus Ballús retratar a estos personajes tan poco frecuentados por el cine, menos aún su profesión: son fontaneros y electricistas.

Si en High Maintenance, Katja Blichfeld y Ben Sinclair utilizaban la figura del camello de marihuana para colarse en las extravagantes casas de unos cuantos neoyorquinos, Ballús despliega aquí un dispositivo similar para adentrarse en los hogares de una Barcelona nuevamente poco frecuentada en una suerte de versión castiza de la serie de HBO.

'Seis días corrientes' narran las situaciones que surgen cuando los protagonistas se enfrentan a una reparación. 'Seis días corrientes' narran las situaciones que surgen cuando los protagonistas se enfrentan a una reparación.

Que la película sea catalana puede despertar suspicacias entre los más analíticos, que se preguntarán por qué la sombra del racismo recae sobre el castellanoparlante y no sobre el catalán o por qué el marroquí es casi un santo, cuestiones que Ballús matiza a lo largo de la película. Serán disquisiciones en cualquier caso que quedarán sepultadas por el enorme encanto natural y el carisma de sus protagonistas, actores no profesionales que fueron merecidamente premiados en el Festival de Locarno ex aequo. Moha, Pep y Valero no son un chiste. Son mucho más divertidos.

Paul Newman, salvaje como nunca

Hud, el más salvaje entre mil, en Filmin

Hud Filmin

Probablemente nunca hayas visto un personaje tan negativo como Hud. Y menos en una película de Hollywood e interpretado por el actor más luminoso del firmamento, Paul Newman. Así es Hud, el protagonista de este insólito melodrama masculino.

Hud, el más salvaje entre mil cuenta la historia de un rancho texano en el que viven el patriarca –Melvyn Douglas, ganador de un Oscar por este papel–, su hijo Hud, su nieto y una criada interpretada por Patricia Neal, quien, de hecho, también ganó un Oscar por su interpretación. La tercera estatuilla dorada que recibió la cinta fue para la soberbia fotografía de James Wong Howe.

El ganado de la familia cae enfermo y se desata un longevo conflicto entre el abuelo, un hombre honrado que no quiere vender sus tierras a la industria petrolera, y el salvaje Hud, que solo busca enriquecerse.

Bruce Willis, mentor de Edward Norton

Huérfanos de Brooklyn, en HBO Max

Huérfanos de Brooklyn HBO Max

La segunda película de Edward Norton como director nunca llegó a estrenarse en salas españolas, a pesar de ser un noir de época más que digno, a pesar de su recreación del Nueva York de los 50, de su estilosa banda sonora o su impresionante reparto: Willem Dafoe, Bobby Cannavale, Alec Baldwin, Leslie Mann, Michael K. Williams, Gugu Mbatha-Raw, Bruce Willis y el propio Norton. Fue antes de la pandemia aunque su estreno directo en plataformas podría tomarse ahora como un presagio de lo que estaba por venir.

En las antípodas de Más que amigos, su ópera prima, Huérfanos de Brooklyn es la adaptación de la novela negra de Jonathan Lethem y cuenta la historia de un detective con síndrome de Tourette al que interpreta el propio Norton.

Bruce Willis aparece poco en la cinta aunque su personaje –es el mentor de Lionel, el protagonista, y muere asesinado al comienzo de la cinta– es un loable trabajo del actor al que, en estos últimos años, hemos visto más en cintas de acción. Tras su muerte, Lionel se embarca en una investigación que le lleva a sumergirse en las cloacas de corrupción urbanística del Nueva York de los años 50.

Me Too en el parlamento británico

Anatomía de un escándalo, en Netflix

Anatomía de un escándalo Netflix

Un ministro británico es acusado de violar a su ayudante. Esa es la premisa de la nueva serie de David E. Kelley (Big Little Lies) que adapta el bestseller de la escritora y periodista Sarah Vaughan. Rupert Friend es el acusado y Siena Miller, su abnegada esposa que lo defiende contra viento y marea.

Pero, como siempre en las series de Kelley, la trama MeToo en el parlamento británico es solo la primera capa de un escándalo mucho más profundo. En este caso, se retrotrae a los años universitarios del protagonista, cuya pertenencia a una selecta y elitista universidad nos permite adentrarnos en los círculos más privilegiados de la sociedad británica.

Ese retrato es lo mejor de esta serie que, por otra parte y como viene siendo habitual en Netflix, es poco –esos flashbacks que se pisan con el presente, no en montaje sino en la interpretación de los actores– lo que aporta en lo referente al lenguaje cinematográfico.

