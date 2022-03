Cuatro recomendaciones en Netflix, HBO Max, Disney + y Filmin

Auge y esplendor de Los Lakers

Tiempo de victoria: La dinastía de Los Lakers, en HBO Max

La dinastía de Los Lakers HBO Max

¿Es La dinastía de los Lakers tan buena como para que olvidemos que, por su culpa, Adam McKay y Will Ferrell partieron peras? Probablemente no. Ninguna serie, por buena que sea, remendará una de las mayores pérdidas para la industria del entretenimiento y para la humanidad.

Dicho esto, esta recreación de la década dorada de Los Lakers merece bastante la pena. McKay juega, con la misma alegría que los angelinos, mezclando diferentes texturas –rodaron en 35 mm, en 8 mm y también con una cámara predecesora de la Betacam–, pantallas partidas e imagen de archivo de los 80 que luce especialmente en una cabecera de lo más groovy.

Para la ocasión, McKay ha fichado a un equipo que nada tiene que envidiar al de la mítica franquicia: Quincy Isaiah da vida a Magic Johnson, Adrien Brody al entrenador Pat Riley, Solomon Hughes es Kareem Abdul-Jabbar y John C. Reilly es Jerry Buss, el eléctrico nuevo dueño que revolucionó Los Lakers.

Ryan Reynolds, más riquiño que nunca

El proyecto Adam, en Netflix

Reencuentros familiares, aventuras, thriller, ciencia-ficción y un protagonista llamado Adam Reed que aparece por partida doble. Este es el primer tráiler de 'El proyecto Adam' de Netflix.

¿Qué te dirías si pudieses encontrarte a ti mismo de niño? Con esa pregunta juega El proyecto Adam, la nueva monada de Netflix que gustará a los más pequeños porque sí y a los padres porque les recordará a las películas que veían de niños.

Adam (Ryan Reynolds superando sus propios récords de riquiñismo) es un piloto que viaja en el tiempo para salvar el mundo. En el pasado hace equipo consigo mismo y su padre (Mark Ruffalo), el científico que inventó la fórmula para viajar en el tiempo.

Dirige Shawn Levy (Free Guy, Noche en el museo) demostrando buen pulso para contemporizar las batallas de gran pirotecnia (que, digámoslo claro, gustarán más a los niños que a nosotros) con esa villana malévola interpretada por Catherine Keener y esos diálogos ingeniosos entre Ryan Reynolds y su versión mini.

Ponte las zapatillas de baile

Fosse / Verdon, en Disney +

FOSSE/VERDON: Baile, seducción y muerte

A los fans de All That Jazz quizás les suene a chino esta serie de 2019 sobre la vida del coreógrafo y cineasta Bob Fosse. Pues, ¿quién mejor que él mismo para contar su vida torturada entre pasos de baile, narcóticos y lentejuelas? Sin duda, el filme protagonizado por Roy Scheider merece el ilustre lugar que ocupa en la historia del cine. Pero esto no le quita mérito a Fosse / Verdon, brillantemente interpretada por Sam Rockwell y Michelle Williams.

Para empezar, porque la serie, en un claro guiño feminista, pone al mismo nivel al cineasta y a su compañera sentimental y artística Gwen Verdon, poniendo en valor su papel en las coreografías de Fosse. Su historia de amor sobre las tablas y la posterior separación a raíz de los líos extramaritales de Fosse sirve de hilo conductor en esta serie que recorre la vida y la obra de ambos bailarines.

Tu marido está raro y no es la crisis de los 40

La invasión de los ultracuerpos, en Filmin

La invasión de los ultracuerpos Filmin

Por la noche tu marido es el de siempre, solo piensa en ver partidos de baloncesto en la televisión. Sin embargo, por la mañana madruga más que tú y está muy serio. Ha recogido el cuarto y está preparado para irse a trabajar. Aunque a algunas mujeres esta historia les pueda sonar a sueño hecho realidad, en La invasión de los ultracuerpos no es, ni mucho menos, un buen presagio.

Es lo que le ocurre a Elizabeth (Brooke Adams) al comienzo de esta adaptación de la novela de Jack Finney dirigida por Philip Kaufman (no confundir con la versión de Don Siegel). Ella, su colega en el departamento de Sanidad (un Donald Sutherland más rizoso que nunca) y otros dos amigos (Jeff Goldblum y Veronica Cartwright) empiezan a notar que, a su alrededor, la gente se comporta de forma extraña.

De ahí, a una gran conspiración mundial llevada a cabo por vainas extraterrestres para clonar y suplantar a los humanos, hay un paso. La poesía de La invasión de los ultracuerpos no reside solo en estas flores alienígenas. Hazme caso, más allá de ser un clásico de la ciencia-ficción es un filme dirigido soberbiamente.

