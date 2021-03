‘Parks and Recreation’: La funcionaria que funcionó

No todo van a ser novedades en esta vida: CINEMANÍA rescata los shows que hicieron historia de la TV con esta colección de artículos. Bienvenidos a nuestros Clásicos en serie.

En un país como España, donde la figura del funcionario público está tan denostada, sorprende encontrarse con un personaje como Leslie Knope (Amy Poehler): esta trabajadora del departamento de parques y jardines de Pawnee (Indiana) es toda ella eficiencia, dedicación y positividad. A veces, demasiada positividad. Como si de una Pollyanna chupatintas se tratase, Leslie quiere hacer del mundo un lugar mejor, y no va a dejar que nada (ni las trabas administrativas, ni los presupuestos municipales, ni la sensatez) le lleve la contraria.

Sin negarle méritos a Greg Daniels (The Office USA) y Michael Schur(The Good Place), creadores de la serie, la verdad es que si Parks and Recreation resulta inolvidable es gracias al empuje de Poehler y al de sus compañeras de reparto. Porque, para muchos de sus fans, este show destaca por una terna imbatible de personajes femeninos. Además de la protagonista tenemos a Rashida Jones como la mejor amiga que le aguanta sus manías y a Aubrey Plaza como esa secretaria a la que nunca quisieras encontrarte con un formulario en la mano.

Los talentos de Chris Pratt (saltando a la fama como Andy, un bedel tan adorable como inútil) y de Nick Offerman (el burócrata bigotón y ultraderechista empeñado en destruir los servicios públicos desde dentro) resultan innegables, y ayudaron no poco a que este programa sobreviviera a la desconfianza de la prensa para elevarse al Olimpo de la telecomedia política, junto a Spin City, Sí, ministro y otros clásicos.

Pero de no ser por Amy, Rashida y Aubrey, nada sería lo mismo: normal que uno de sus mejores episodios (Galentine’s Day, T2E16) propusiera una fiesta alternativa al día de San Valentín que obviaba los ositos de peluche, los bombones y Love, Actually para celebrar la sororidad entre señoras currantes.