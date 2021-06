Lo que duele

Real Time es el debate semanal de sátira política que conduce Bill Maher con mano de hierro y guante de risa en HBO. En el episodio previo a los últimos Oscar, el presentador dedicó una de sus New Rules a los Premios de la Academia, incidiendo en la aplastante contundencia de los dramas nominados, historias de sufrimiento incontestable y de redención a través del dolor: una viuda despedida de su trabajo se ve obligada a vivir como nómada en una caravana, una familia coreana persigue su sueño americano en una granja, un activista de los Black Panthers es asesinado, un anciano sufre demencia, un músico se queda sordo…

Con su habitual retórica punzante, Maher afirma que no pide salir del cine silbando, pero tampoco con ganas de bañarse abrazado a la tostadora. Hollywood solía decir “mirad qué buenas películas hacemos”, pero ahora quieren transmitir otro mensaje: “mirad qué buena gente somos”. En el (viejo) truco humorístico de maximizar la crítica para acercarla a la ironía, Maher acaba preguntándose por qué tantos progresistas desean mostrarse tristes y especula que quizás eso les permite sentir que están haciendo algo sobre un problema concreto, sin estar realmente haciendo nada.

Añado que la deriva parece más achacable a la Academia que a los propios cineastas: nominar dramas sobre temas muy dolorosos y específicos parece fomentar una empatía que se desvanece al encenderse las luces de la sala de proyección, de ahí que las nominaciones agrupen películas trágicas y ese parezca, de lejos, el único cine válido.

La dinámica apuntala otro clavo en el ataúd de la comedia, cada vez más relegada a un oasis de idiotez sin más miga que la carcajada hueca, como si todas las vidas no fueran un machihembrado de risa y llanto, como si valieran menos las lágrimas dolientes del que no desdeña reírse. Déjenme en paz, no me hagan caso; mi ánimo editorialista también puede magnificar carencias.