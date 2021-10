Cartas cinéfalas: Sylvester Stallone escribía esta carta a Steven Seagal

Querido Steven:

Me hizo mucha ilusión que al final te dejaras caer por mi fiesta. ¿Sabes que hasta última hora estuve dudando si invitarte o no? Van Damme me empezó a comer la oreja pidiéndome que no lo hiciera. Qué raro, ¿verdad? ¡Con lo bien que os lleváis! No se qué mosca le picaría al señor spagat. Pero, claro, yo le dije: “¿Cómo no voy a invitar al bueno de Steve? No puedo montar un sarao sin el bueno de Steve. ¿Quién nos hará reír si no viene el bueno de Steve? ¡Es la alegría de la huerta el bueno de Steve!” . Y se conformó. Menos mal, porque estaba muy obcecado. Los belgas son muy tozudos. Ya sabes lo que dicen: cuando un belga toma el camino, el camino se acaba, pero el belga sigue.

Me parece que no te lo dije, pero físicamente te vi muy bien. Estaba un poco preocupado porque Van Damme me comentó que en la película En tierra peligrosa 2 se te veía una cintura como la rueda de un tractor y para nada… ¡Hombre! Siempre has sido de hueso ancho porque eres medio ruso, medio irlandés y los genes mandan: delgadico, delgadico, está claro que nunca vas a estar. Y luego está lo de la caraza, que también viene en el pack. Aunque para el cine te viene bien porque así parece que siempre estás en primer plano. Por cierto, muy buena idea lo de hacer una segunda parte de En tierra peligrosa; en la primera parte se quedaron muchas cosas en el tintero.

La perra que pilló el Van Damme con que no te dijera nada y luego estuvisteis toda la fiesta juntos, como una alegre francachela. Incluso bailasteis una especie de lambada, el baile prohibido. ¡Que jeringonzas hacíais! ¿Las teníais ensayadas? Hubo un momento en que Van Damme te lanzó por encima de la mesa del comedor y aterrizaste sobre el tresillo. ¡Fue increíble! Luego me pareció que te indicaba que siguierais bailando en el jardín, pero desapareciste por la puerta de atrás. ¿Te acordaste de que no habías cerrado el gas? Bueno, da igual.

Muchas gracias por venir, lo pasamos genial.

Un abrazo.

‘Sly’

P.D.: Adjunto factura del tapicero.