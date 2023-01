Cartas cinéfalas: Steven Spielberg envió esta carta a Universal Studios

Distinguidos señores:

Me han pedido ustedes que haga una segunda parte de E.T. Ya saben que es muy difícil hacer una buena secuela; como solía repetir mi yaya: “¡Segundas partes nunca fueron buenas!”. Al enviudar de su primer marido se casó con mi abuelo, que era jugador de póker profesional, pero no creo que lo dijera por esta circunstancia.

Un día, el ‘abu’ llegó a casa con un chiquillo albino. Cuando mi abuela se interesó por el muchacho, él se encogió de hombros y le soltó que lo había ganado en la partida. “¿Qué pasó? ¿No llevabas buenas cartas?”, preguntó mi abuela. “Dobles parejas”, contestó el albino. El caso es que se quedó a vivir con ellos. Se llamaba Zreck, no era muy hablador y de vez en cuando sollozaba. Ahora, el hambre nunca se le quitó. Como me encantaba visitar a mis abuelos terminamos haciéndonos muy buenos amigos.

Lo pasábamos genial juntos, haciendo travesuras sin parar. En una ocasión se vistió con la ropa de mi abuela (incluso se puso una de sus pelucas) y nos fuimos a dar un paseo. Cuando volvimos la yaya nos estaba esperando más cabreada que una mona y la emprendió a golpes con el pobre Zreck. “¡Para, no le pegues! –le grité– ¡No ves que estamos tan unidos que los dos sentimos lo mismo!”. Mi abuela se detuvo y acto seguido empezó a pegarnos hostias de manera alterna.

Creí que no nos separaríamos jamás, pero una tarde me encontré a mis abuelos llorando desconsolados: les habían desvalijado. “¡Se han llevado hasta mis pelucas!”, exclamó la yaya. Pregunté por Zreck; había desaparecido dejando una escueta nota: “He vuelto a mi casa”. No lo volví a ver más. (No sé por qué les he contado esta historia, ha venido a mi mente así sin más).

Lo que quería comunicarles es que, a pesar de la dificultad que entraña, creo que tengo una buena historia para E.T. II: el pequeño extraterrestre vuelve a la Tierra, pero esta vez es un ser malvado que mata y devora a Elliott y a toda su familia (menos al perro). ¿Verdad que es una premisa genial?

Quedo a la espera de su respuesta,

Steve

P.D.: No deben demorarse en su decisión pues al actor que está dentro del disfraz se lo rifan.