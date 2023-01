Cartas cinéfalas: Leonardo DiCaprio escribía esta carta a Camila Morrone

Querida Camila:

Desde que te vi participando en el último desfile de Victoria´s Secret estoy enamorado de tí. Y es el último de verdad, quiero decir que ya no habrá más. ¡Qué lástima! Estas son las cosas que me hacen perder la fe en la humanidad. ¿Qué mundo es este donde mujeres veinteañeras no pueden modelar en ropa interior?

Un suponer, si un actor cuarentón de éxito –heterosexual e italoamericano, que viene a ser lo mismo– quiere buscar una novia, ¿dónde la va a encontrar si ya no hay más desfiles de Victoria´s Secret? ¿En un club de lectura? Créeme, ahí es imposible. Una vez asistí a uno y no había más que viejas de treinta y tantos. Lo pasé fatal, menos mal que el libro del que se hablaba era bueno: El alquimista, de Paulo Coelho –te recomiendo que lo leas, es muy profundo–.

Cuando te vi con el sujetador de encaje y la braguita brasileña, pensé para mis adentros: “Es una chica muy madura y con un gran mundo interior”. No te miento si te digo que solo tenía ojos para ti. Todas las demás rubias que desfilaron delante y detrás de ti, me importaron un bledo. Lucían unas piernas estupendas y una bonita sonrisa –una, incluso, tenía un ojo de cada color: el derecho azul y el izquierdo verde– pero ninguna poseía eso que te hace tan especial. Que es… pues, bueno, lo que he escrito unas líneas antes, lo de la madurez y lo del mundo interior –y eso no se puede aprehender, con eso se nace o no se nace–.

Fíjate que he escrito “aprehender” y no “aprender”, no es una errata; existe esa palabra. Conmigo podrías “aprender” y “aprehender” bastante, y estoy seguro de que tú también me podrías enseñar muchas cosas. Y no me refiero a lo que esa ropa interior, a duras penas, tapaba sino a movidas intelectuales.

Te lo preguntaré sin ambages: ¿Quieres ser si mi nueva novia? De verdad que creo que estamos hecho el uno para el otro y que podemos ser felices para siem… Espera. ¿Cuántos años tenías? ¿Veintidós? Pues entonces podemos ser felices casi tres añazos.

Con el corazón en el puño, espero tu respuesta.

Un beso,

‘Leo’

P.D. “Si deseas algo con mucha fuerza, el universo conspira para que lo logres”. Es una frase de Paulo Coelho.

P.P.D. Si por lo que fuera no quisieras, ¿podrías proporcionarme el teléfono de la que tenía un ojo de cada color?