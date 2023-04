Cartas cinéfalas: Ke Huy Quan escribía esta carta a Harrison Ford días después de la pasada gala de los Oscar

Querido Harry:

¿Cuánto dura un abrazo? Porque un beso tiene un final, está claro ¿pero, un abrazo? Cuando uno estrecha a alguien entre sus brazos no sabe a ciencia cierta el tiempo que debe durar esa acción; no hay un protocolo. El nuestro, el que nos dimos en la gala de los Oscar, duró exactamente cinco segundos. ¿Mucho? ¿Poco? Tuve la sensación de que a uno de los dos se le hizo largo.

El tiempo es relativo, como sabemos. ¿Sabes cuánto tiempo estuvieron los dinosaurios en la tierra? 180 millones de años. ¿Y qué hicieron? Lucharon entre ellos y poco más; se les paseaba el alma por el cuerpo a los dinosaurios. Luego cayó un meteorito y a tomar por saco los dinosaurios (cosa que me alegró). De hecho, esa gran colisión cósmica acabo con el 80% de la vida en el planeta. Solo sobrevivieron las aves; por eso puedes decir: “Donald Trump, menudo pájaro”.

¿Se te hizo largo el abrazo, Harry? ¿Puede que a los dos segundos ya quisieras que me separara?

Perdona si lo alargué más de la cuenta, pero es que me hizo mucha ilusión VOLVERTE A VER.

Cuando terminamos de rodar Indiana Jones y el templo maldito recuerdo que me dijiste: “Hasta pronto, Tapón”. En ese momento sonó sincero, sin embargo han pasado 40 años sin vernos las caras. Puede que cuatro décadas sean un suspiro si lo comparas con el tiempo que estuvieron los dinosaurios en la tierra, aunque a mí se me ha hecho larguito. ¿Sabes por qué? Porque, mientras tú encadenabas un papel tras otro, yo básicamente me dedicaba a coreografiar peleas en películas de acción, JAJAJA (me río porque podría haber ayudado a los dinosaurios en sus luchas jurásicas).

Me habría gustado continuar actuando, por eso telefoneé en varias ocasiones a un “amigo actor” para que me echara un mano, pero en ninguna de las llamadas (y fueron 453) logré hablar con él.

Así es la vida. No soy rencoroso. No me gusta estar dándole vueltas a las cosas. Si ese “amigo actor” nunca me cogió el teléfono, sus razones tendría. Si nunca se reencontró conmigo, seguro que fue porque no pudo. No pasa nada.

Ahora yo tengo un PUTO premio de la Academia mientras que mi “amigo actor” tiene… déjame que piense… no tiene NINGUNO.

Un abrazo de 3 segundos.

Ke Huy

P.D.: No sé por qué me he puesto misterioso. Está claro que ese “amigo actor” eres tú, Harry, viejo zorro.