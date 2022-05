Cartas cinéfalas: Edward Norton escribe a Kevin Feige, mandamás de Marvel Studios

Querido Kevin:

Me ha dicho un pajarito, un pajarito calvo, miope y con papada que, cuando se anuda la corbata, la parte de atrás siempre le queda más larga que la de delante (y parece darle igual); un pajarito que se queda el 20% de mi sueldo y que cada vez que la caga (cosa que ocurre con frecuencia) en vez de reconocerlo se enreda con excusas peregrinas; un pajarito que, a pesar de que me aseguró que me conseguiría grandes papeles, lo último que me ha ofrecido es que le ponga voz a un puto bagel en un película de dibujos animados (su cara sí que parece un bagel, ¡maldita sea!).

Pues me ha dicho este pajarito que vais a rodar una película de los Vengadores. Supongo que querréis contar conmigo para hacer de Hulk otra vez. No me extraña porque mi interpretación fue magistral; para mear y no echar gota, como dicen en mi Boston natal. Y no creas que fue fácil meterme en el papel, ya que soy una persona muy poco dada a los ataques de ira: de siempre he sido muy cachazudo.

De hecho, mi primo Wilbur siempre me dice: “Edward, de puro bueno pareces tonto”. Sí, eso me suelta el bueno de Wil, y a mí me dan unas ganas de darle hostia a rodabrazo que flipas. En fin, que casi seguro que podréis contar conmigo. Me hace ilusión volver a encarnar a Bruce Banner, no te creas. ¿Cuánta ilusión? Ahora no sabría decirte con exactitud… Más que una visita al dentista, pero menos que una partida de dardos con mis colegas. Por cierto, en carnaval, mi primo Wilbur quería disfrazarse precisamente de la Masa (como dice él) y nos pusimos manos a la obra.

No veía claro lo de utilizar pintura de coches, pero al final me hizo caso y el resultado fue impresionante. A día de hoy, mi primo continúa siendo verde y, como es un buen mastuerzo, he pensado que lo podéis contratar y así os ahorráis los efectos especiales. De nada.

Un abrazo,

E. N.

P. D.: Mi primo tiene el carnet C1 y vehículo propio.