Esto es lo que ganan los 10 'youtubers' más ricos de 2017

Ganarse la vida como 'youtuber' no es fácil, de hecho hace unos meses un informe revelaba que apenas un 14% de estos pueden vivir solo de los vídeos que generan en su canal. Y es que ganar dinero con vídeos subidos a Youtube no es nada sencillo, ya que, entre otras cosas, se necesitan de muchas visualizaciones, como el propio Wismichu revelaba en su día.

Sin embargo, los hay que no solo viven de su canal en Youtube sino que además se han hecho millonarios gracias a él. La siguiente lista recoge los 10 'youtubers' que más dinero han ganado este 2017.

El primero es DanTDM, nombrado por Forbes como 'youtuber' con más ingresos de este año: 14 millones de euros. Este joven de Aldershot de 26 años (cuyo nombre real es Dan Middleton) comenzó haciendo vídeos de sí mismo jugando Minecraft y Pokémon y hoy tiene más de 16 millones de suscriptores y ha tenido más de 10.000 millones de visualizaciones en todos sus vídeos. Lo más curioso es que en 2016 no aparecía en la lista de los 10 más ricos elaborada por Forbes.

"No estoy preparado para la fama que estoy teniendo como 'youtuber' ni me considero un modelo para la sociedad", decía a la BBC hace pocas semanas DanTDM, que en The Guardian contaba que el secreto de Youtube está en que "no existe la competencia que hay en televisión y esa es la clave".

En la lista de los 10 'youtubers' más ricos de 2017, le siguen Evan Fong (VanossGaming) con 13,1 millones de euros y también nuevo en el top 10; Dude Perfect con 11,9 millones. Curiosamente, en el tercer lugar no hablamos de un 'youtuber' sino de varios ya que Dude Perfect es un grupo de ex jugadores de baloncesto de instituto que hacen acrobacias y trucos relacionados con el deporte en su canal.

En el cuarto lugar encontramos Markiplier con 10,6 millones y que sube tres puestos; empatado con él se encuentra Logan Paul, que se hizo famoso con Vine antes de migrar a Youtube.

El sexto es PewDiePie, con 10,2 millones, que lideró esta lista otros años y que sigue siendo el 'youtuber' con más suscriptores. El séptimo es Jake Paul (9,7 millones), el octavo lugar es para Ryan ToysReview (9,3 millones), el noveno para Smosh (misma cantidad) y el décimo puesto para Lilly Singh (8,9 millones), que es la única mujer en el top 10 de 'youtubers' más ricos de 2017.