Wismichu revela a cuánto se pagan las reproducciones de vídeo de Youtube

El conocido youtuber Wismichu ha revelado a qué precio paga hoy en día Youtube las reproducciones de sus vídeos.

La plataforma, una vez que se consigue cierta notoriedad y número de reproducciones, permite firmar un contrato por el que el creador de los vídeos se lleva una parte de los ingresos generados por la publicidad que se inserta antes de sus creaciones.

Sim embargo, el dinero que puede llegar a ganar por ejemplo un youtuber ha caído en picado, como denuncia este creador de contenidos gallego, que hace unos días publicó cuánto recibía por sus reproducciones.

Por 2.037.778 visualizaciones Youtube le estimaba unos ingresos de 104,64 dólares, unos 92 euros. Wismichu adjuntaba al pantallazo con los resultados de Analytics el siguiente mensaje: "En unos días voy a Madrid, si os aparece una mierda en las puertas de las oficinas que sepáis que he sido yo, @YouTubeEspanol".

Cuando le preguntaron cuánto se podía cobrar por esas mismas reproducciones hace unos meses, Wismichu aseguraba que "depende del mes, pero con 2 millones solían rondar los 1000 pavos".

Según un estudio realizado por la agencia de comunicación Cohn & Wolfe y la plataforma Brantube, solamente un 14% de los youtubers españoles obtiene ingresos suficientes como para vivir de sus vídeos.

Además, recientemente Youtube endureció las condiciones para llegar a obtener ingresos por los vídeos que se suben a su plataforma, estableciendo un mínimo de 10.000 visitas en el canal, así como advirtiendo que aquellos vídeos que no cumplieran con las normas de la plataforma dejarían de tener publicidad y por tanto, remuneración.

Eso incluyen vídeos que pudieran ser considerados no apropiados o con contenidos violentos u obscenos, algo por lo que protestaron largamente muchos youtubers españoles e internacionales.

Las ganancias de los youtubers levantaron también polémica hace pocas semanas por la tendencia de algunas de las estrellas de internet españolas de mudarse a Andorra y establecer allí su domicilio, una forma de pagar menos impuestos que si residieran en España.

"Lo único que van a lograr con esto es hundir a youtubers pequeños que están empezando a despuntar. Ya van casi 3 meses así y no dan solución", se quejaba en Twitter Wismichu, que sin embargo no renuncia a su pasión: "voy a seguir grabando y subiendo mi mierda pese a no cobrar. Porque es lo que me gusta y lo que me llena".