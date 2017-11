Cómo ver las historias de Instagram sin que la otra persona lo sepa

Al visualizar una historia en Instagram de cualquier persona a la que sigues, esta sabe al instante que la has visto. Pero existe una herramienta en el navegador de Google, Chrome, que permite hacerlo de forma anonima al más puro estilo 'stalker'.

Un 'stalker es aquel que usa las redes sociales para espiar o vigilar a otros haciéndose uso de herramientas de anonimato que ofrece internet, y esto es exactamente lo que ocurre con una extensión de Chrome llamada Chrome IG Story, que no solo permite ver las historias sin que la otra persona lo sepa, sino que además ofrece la posibilidad de descargarlas, según informan desde The Next Web o Genbeta.

Su uso es sencillo. Basta con instalar la extensión en Chrome y acceder a Instagram a través de este navegador (las historias ya pueden verse vía web), activarlo a través del icono de ojo tachado que aparece en Chrome al visitar la red social y ver o descargar cuantas plazca al usuario.

Por el momento, esta extensión sigue activa, aunque desde The Next Web no dudan en que puede desaparecer en cuanto se haga muy popular e Instagram así lo exija llegado el momento.