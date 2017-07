¿Por qué tu teléfono móvil funciona más lento en verano?

Llega el verano y con él los riesgos para los dispositivos móviles se multiplican. Y es que esta época del año es la que más problemas provoca a los smartphones. Los componentes de los aparatos electrónicos suelen ser sensibles a la climatología, en especial metales o plásticos de los que se componen, por ejemplo, los teléfonos 'inteligentes', lo que afecta a su rendimiento cuando el calor aumenta.

Un dispositivo que sobrepasa su temperatura interna óptima máxima (alrededor de 35 grados) suele funcionar mucho más lento, pero esto también suele afectar a los componentes, como la batería, lo que hace que su vida útil pueda verse acortada.

El agua y las altas temperaturas son dos de los principales factores que pueden llegar a estropear el buen funcionamiento de un móvil. Como no podría ser de otra forma, estos peligros aumentan con la llegada del verano, hasta el punto de que en esta época del año se genera el 33% de las averías de smartphones. El mayor enemigo de los móviles en verano es el sol. Las altas temperaturas producen el 50% de las averías en esta época del año.

Eso sí, hay que tener en cuenta que el coche no es un buen lugar para dejar resguardado el smartphone, ya que un automóvil expuesto al sol puede sobrepasar perfectamente los 50 grados de temperatura.

Sin embargo, el calor ambiental no es el único factor capaz de estropear el 'smartphone', también la propia temperatura del dispositivo puede jugar una mala pasada. Este peligro se acrecienta a la hora de jugar con el móvil, pues puede recalentarse si se juega o se usa una app durante horas. Además, el verano es la época del año en la que más se utiliza el smartphone para jugar, por lo que se recomienda que las partidas no sean excesivamente largas. También es conveniente no abusar de los sistemas de navegación o el visionado de vídeos, que también recalientan rápidamente el dispositivo.

Para evitar que el teléfono sobrepase la temperatura interior máxima (entre 30 y 35 grados) es muy importante tener programas de refrigeración y control de temperatura instalados en el móvil. CPU Gauge o Temperature Monitor son una de las muchas 'apps' que avisan al usuario cuando se ha sobrepasado la temperatura, aunque actualmente hay muchos móviles que ya vienen con funcionalidades integradas de control de temperatura.