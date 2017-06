Problemas con el wifi en casa: las seis causas más habituales y sus soluciones

Conectarse al wifi de un hogar (o el de algún allegado) a veces da problemas que muchos no son capaces de solucionar. Que aparezca un mensaje de 'Obteniendo dirección IP...' y que no desaparezca, el símbolo de wifi en gris o que avise de que la conexión está guardada, pero no conecte, son algunos casos de problemas de conexión en este campo, aunque no los únicos, como indican desde AndroidPit, donde además de enumerarlos ofrecen la solución a cada uno de ellos:

Mensaje 'Obteniendo dirección IP': si no conecta tras este mensaje, se pueden comprobar varias cosas: que no tengas IP fija (la podría estar utilizando otro dispositivo en tu red), apagar y encender el router (también sería aconsejable hacerlo con los dispositivos en ese momento conectados) o, en última instancia, comprobar que nuestra conexión ha sido configurada para limitar el número de dispositivos que pueden conectarse a ella.

Conexión guardada, pero no se conecta al wifi: suele ser un error habitual cuando se escribe mal la contraseña. Pero también puede deberse al tipo de encriptación de la red, que sea insegura (WEP) y que nuestros dispositivos no la soporten. Si es así, bastará con cambiarla en el router.

Símbolo de conexión wifi en gris:para solucionar este problema se puede acudir a los ajustes del wifi en el móvil y presionar de forma prolongada sobre la red a la que queremos conectarnos. Ahí habrá que seleccionar 'Modificar red' y activar las opciones avanzadas. En 'Ajustes de IPv4' habrá que cambiar el protocolo a 'IP estática' y asegurarse de que el DNS 1 es el 8.8.8.8 y el DNS 2 el 8.8.4.4. Otra opción, más drástica es restablecer los valores de fábrica en el terminal.

Conexión inhabilitada: como en el caso anterior, habrá que ir a los 'Ajustes de IPv4'. En el apartado 'Dirección IPv4' habrá que cambiar el número después del ultimo punto por uno que no este ocupado. En 'Puerta de enlace' y en 'DNS 1' se puede probar con la IP del router o 192.168.1.254.

No se conecta a nuestra red wifi: si no se soluciona reiniciando el router, puede deberse a un colapso en nuestra banda. Bastará con cambiar la frecuencia de nuestro wifi a una banda menos colapsada.

No detecta la red wifi: si tras configurar la red desde los ajustes sigue sin funcionar, puede ocurrir que sea defecto de la antena del router o bien del propio móvil (este último caso se puede comprobar intentando conectarse a otra red).