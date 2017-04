Localización en tiempo real en Whatsapp: un vídeo muestra por primera vez cómo funciona

Es quizá la actualización de Whatsapp que más interrogantes está levantando y por eso cada novedad provoca tanto interés. La localización en tiempo real de los usuarios viene acompañada de polémica, pese a que se incluirá en la app desactivada por defecto para evitar primeras críticas respecto a la privacidad.

El debate viene dado por los problemas que puede acarrear al usuario el hecho de que en un momento puntual le puedan exigir compartir su localización. Pero lejos de esa polémica, es interesante acercarse al funcionamiento de esta novedad, que ya está incluida en versiones en fase de prueba. Desde WABetaInfo ha compartido un vídeo de minuto y medio de duración en el que puede verse cómo podrá usarse y qué aspecto tendrá este cambio en Whatsapp.

SNEAK PEEK #4#Exclusive by @WABetaInfo: how the live location really works! (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/PbMwI9XLd2