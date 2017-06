Guía para combatir con éxito (o casi) los efectos de la ola de calor

Ante esta primera ola de calor del verano que comenzará este jueves y se mantendrá, al menos, hasta el domingo, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), conviene recordar una vez más las medidas preventivas que debemos adoptar. Se trata ante todo de evitar el golpe de calor, un riesgo serio que puede provocar fallos en órganos vitales. Son medidas muchas veces escuchadas pero que conviene recordar.



El agua es esencial para recuperar las sales minerales que pierde el cuerpo con el sudorLo primero es beber. No te olvides de los 2 litros de agua diarios. La responsable de Nutrición y Salud de la empresa de helados Frigo, Diana Roig, recomienda beber, incluso sin tener sed, porque el agua resulta esencial para “recuperar esas sales minerales que pierde el cuerpo a través del sudor”.



Sugiere evitar las bebidas alcohólicas y aquellas que contengan mucha cafeína e incluir zumos naturales, aunque la bebida por excelencia es el agua. No te olvides de tomar esos 2 litros diarios y si hace mucho calor incrementa esa dosis. El especialista en Medicina General, José Antonio Romero, señala que beber esos dos litros de agua es la mejor manera de prevenir que alguien sufra una ola de calor.



Cómo alimentarnos

Roig recomienda hacer cinco comidas al día, especialmente en verano: “Esto evita que nos atiborremos en la comida y la cena y repartir las calorías a lo largo del día”. Las comidas deben ser frías y poco calóricas:

Imágenes 1 Foto

Aliméntate, sobre todo, a base de ensaladas frescas.

frescas. Toma frutas y verduras de temporada como la sandía o el melón (dos frutas que destacan por su cantidad de agua).

y verduras de temporada como la sandía o el melón (dos frutas que destacan por su cantidad de agua). Come cremas con verduras de temporada como el calabacín.

de temporada como el calabacín. Gazpacho a base de tomates y pepinos.

a base de tomates y pepinos. Evita las salsas hechas de forma casera como la mayonesa. En esta época es mejor comprarlas por seguridad alimentaria.

Trucos para mantenerte la casa fresca

Hay que partir de una serie de pautas generales para conseguir conciliar bien el sueño o para no sudar la gota gorda en el sofá. Estas son las recomendaciones de los dos especialistas:

Abre las ventanas a primera hora de la mañana y a última de la tarde para ventilar la casa.

a primera hora de la mañana y a última de la tarde para ventilar la casa. Evita la entrada de la luz solar y apaga las luces siempre que puedas.

y apaga las luces siempre que puedas. Utiliza el aire acondicionado de forma moderada. La temperatura ideal se sitúa entre los 20-22 grados. Si la temperatura es especialmente fría puede dar lugar a sensaciones de catarro y aumento de la mucosidad.

de forma moderada. La temperatura ideal se sitúa entre los 20-22 grados. Si la temperatura es especialmente fría puede dar lugar a sensaciones de catarro y aumento de la mucosidad. Date un chapuzón siempre que puedas.

siempre que puedas. Refréscate con una ducha.

Si toca trabajar en verano, deberás realizar la mayor carga durante las primeras horas de la mañana. El doctor Romero insiste en utilizar protector solar y en cubrirte con sombreros o gorras si además trabajas al aire libre.



El verano no puede obligar a ser sedentario por lo que no olvidemos el deporte. Practica actividades físicas que no conlleven una sudoración excesiva. Tanto la nutricionista como el doctor sugieren la natación, caminar rápidamente o montar en bicicleta.



Y si viajas…

Debes organizar tus viajes teniendo siempre en cuenta las temperaturas más suaves del día y para ello hay que evitar las horas centrales. Emprender tu viaje a primera hora de la mañana es lo más adecuado, justo cuando has hecho un buen descanso nocturno.



Debes vestirte con ropa confortable para facilitar la comodidad en tu viaje, ventila bien el coche, lleva siempre botellitas de agua y “haz un descanso cada dos horas sin olvidarte de beber”, recomienda el médico.