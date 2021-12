Siete experiencias blancas para disfrutar de la nieve esta temporada

Tenemos ganas de esquí. El parón de la última temporada invernal, al que obligó la Covid-19 junto con el fin de las restricciones, han multiplicado las reservas para el puente de la Constitución y las vacaciones navideñas. Las estaciones han echado el resto, con unas inversiones nunca vistas antes. Por si fuera poco, la climatología se ha mostrado generosa, cubriendo nuestras montañas con una espesa capa de nieve. Si la pandemia no se dispara de nuevo, nos aguarda un invierno fantástico. Atudem, la Asociación Turística de las Estaciones de Esquí y Montaña, ya ha comunicado que el próximo fin de semana inauguran la temporada el 80 por ciento de las estaciones de esquí españolas (las que no lo hacen es que no tienen nieve o tienen problemas).

Estación de Candanchú, en el Pirineo de Huesca. Alfredo Merino

Candanchú se pone en marcha

La mejor noticia que podrían recibir los esquiadores españoles en el inicio de la temporada es esta. Después de unos meses en los que se señaló que, la que para muchos es la estación más bonita de España, no abriría este invierno por motivos económicos, un acuerdo con el gobierno aragonés ha evitado el cierre. Una línea de crédito a repartir entre Candanchú y su estación hermana Astún ha permitirá que la histórica estación del valle de Canfranc ponga en marcha sus remontes este fin de semana.

Candanchú mantiene con Astún el acuerdo 100K este invierno. La opción, que puede reservarse en la página web conjunta de las dos estaciones, permite esquiar con un único forfait en todas sus pistas. Ambos centros estarán unidos por un servicio gratuito de autobuses. Son 100 kilómetros de laderas esquiables, con 101 pistas de todos los niveles de dificultad y 14 itinerarios fuera de pista, todos servidos por 40 remontes. candanchu.com

Laderas del Tuc de Baciver, en Baqueira Beret. ©Alfredo Merino

Campeonato del mundo sobre nieves salvajes

Con las reservas a tope, Baqueira Beret llega cargada de novedades. Como los nuevos remontes y reordenación de las pistas de Beret; son tantas, que habrá que volver a hablar de ellas. Los responsables de la estación han destacado la celebración en su dominio del Freeride World Tour, campeonato del mundo del hoy tan de moda esquí fuera pista. Si las condiciones de nieve acompañan, se disputará en las empinadas laderas del Tuc de Baciver, colgadas sobre Beret.

“Es muy importante que Baqueira sea una de las únicas cinco sedes que tiene este evento en el mundo”, señala a 20Minutos Xabi Ubeira, director comercial de la estación. Espectáculo y riesgo garantizados en una prueba de prestigio internacional a la que acudirán los 50 mejores freeriders del mundo. Para poner los pelos de punta a los espectadores los próximos 22 al 28 de enero de 2022.

Sierra Nevada, cañones para asegurar la nieve

En la particular guerra que la estación de esquí granadina mantiene contra el cambio climático, esta temporada estrena una batería de 77 cañones para producción de nieve artificial. Elevan el parque de la estación granadina a 364 ingenios, que garantizan nieve en 44 pistas. Instalados el pasado verano, llevan en funcionamiento desde comienzos de octubre y han permitido que gran parte del dominio esquiable luzca de inmaculado blanco.

Son cañones de última generación, que destacan por su ahorro energético y alto grado de eficacia en la producción de nieve. Se han instalado en los principales ejes de tránsito de esquiadores: pistas Perdiz, Pesetas, Rebeco y Zorro en Borreguiles; Dílar, Montebajo y Villén en Loma de Dílar, y Águila, Arcos de las Pesas y Fajalauza en la zona Parador-Cauchiles.

Estación de Boí Taull. Alfredo Merino

Por la pista más alta del Pirineo español

Boí Taüll deja zanjados los repetidos problemas que impedían un año sí y otro también acceder a la cota esquiable más elevada del Pirineo español, la cima del Puig Falcó, a 2.751 metros. La estación catalana inaugura esta temporada un telesquí que sustituye al vetusto que operaba en estas pistas.

Descender sin problemas una de las pistas más largas de la nieve española y contemplar los hermosos paisajes del Parque Nacional de Aigües Tortes y Lago San Mauricio, junto al que se enclava la estación. Esto va a ser uno de los must de nuestro esquí en la temporada. La estación, que destaca por el cuidado de sus pistas, acogerá del 8 al 13 del próximo mes de febrero 2022 el Campeonato de Europa de Esquí de Montaña.

Excursión en Moonbikes, las motos eléctricas de nieve. Vallnord-Pal Arinsal

En motonieve eléctrica por las montañas de Andorra

Entre las novedades presentadas para esta temporada de invierno por la estación andorrana Vallnord-Pal Arinsal, destacan las MoonBikes, singular ingenio a caballo entre los deportes blancos y los de motor. Se trata de motos eléctricas dotadas de ruedas especiales que les permiten desplazarse sobre la nieve.

Actividad sostenible y nada contaminante, las motos estarán ubicadas en los sectores de Pal y Arinsal y ofrecen la posibilidad de realizar excursiones por las montañas andorranas, siempre en compañía de un guía especializado.

Noches cerca de las estrellas

Situado a 2.877 metros, el Pic du Midi ofrece la posibilidad de dormir en el hotel más alto del Pirineo. En el mismo edificio del conocido observatorio astronómico del Pirineo francés, para alcanzar este nido de águilas hay que tomar dos teleféricos desde la estación de esquí de La Mongie, justo bajo el no menos legendario puerto de Tourmalet.

Desde la cima se contempla el apabullante panorama de las cimas pirenaicas nevadas. Eso si es de día; cuando cae la noche, se perciben los lejanos resplandores de Barcelona y Zaragoza. A la mañana siguiente, quienes tengan buen nivel de esquí podrán regresar esquiando en un salvaje freeride, mientras los más arriesgados deberán probarse en la flamante cascada de hielo inaugurada este invierno. Los que quieran una experiencia más tranquila, tendrán suficiente con asomarse en la terraza a la punta de la pasarela suspendida doce metros sobre el vacío.

En Les Paccots (Suiza), la fondue culmina un excursión guiada con raquetas de nieve. Alfredo Merino

Entre raquetas y fondue de queso por los Alpes suizos

La estación Les Paccots, situada en las montañas alpinas de la región de Friburgo, ofrece excursiones guiadas con raquetas de nieve que culminan con uno de los finales más sabrosos que se puede esperar: una fondue de queso al aire libre.

La Oficina de Turismo de la estación organiza esta ruta, que incluye un kit con todo lo necesario para preparar la fondue: olla, infernillo, tenedores y, lo más importante: queso, salchichas, pan y bebida. Todo a un precio no menos irresistible que el sabor del queso fundido: 18 euros por persona. myswitzerland.com