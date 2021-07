Jamaica, la isla que inspiró a Bob Marley y el viaje que cambió su vida, como a la de otros muchos viajeros

Bob Marley amaba Jamaica. Eso es así porque cada canción que componía, demostraba el lugar del que provenía. Quizá por su fuerte arraigo a esta isla del caribe, Marley, el pro­fe­ta de la mú­si­ca reg­gae, se inspiró en Trenchtown, uno de los ba­rrios más com­pli­ca­dos de Kings­ton. Así lo podemos apreciar en una de sus más conocidas canciones:

"Because I remember when we used to sit in a government yard in Trenchtown observing the hypocrites as they would mingle with the good people we meet"

'No Woman, No Cry' (1974)

Traducción: "Porque recuerdo cuando nos solíamos sentar en la Plaza del Gobierno en Trenchtown, observando a los hipócritas mientras se mezclaban con la buena gente que conocemos".

Pero la capital de Jamaica no es la de años atrás, en ella encontramos una ciudad moderna y bulliciosa que parece que nunca duerme. La mezcla entre lo tradicional y lo moderno, con sus casas de balcones llenos de flores y calados o mansiones clásicas del siglo XVIII. Aunque por el contrario, Kingston también nos muestra su lado más oscuro. En la zona del oeste, encontramos casas sucias, viejas, con pobreza y problemas de drogas que podría resultar peligroso para los viajeros.

Fumar marihuana con fines terapéuticos

Una de las actividades turísticas más frecuentes es visitar la casa donde vivió el famoso cantante de reggae. En la Casa de Bob Marley en Nine Mile, ubicada en el Off the B3 St. Ann - Nine Mile podrás fumar marihuana porque ahí es legal hacerlo. Según la legislación jamaiquina, tanto residentes como turistas, pueden consumir cannabis con fines terapéuticos. Por lo que, aquellos visitantes que deseen adquirir cannabis legalmente, tendrán que obtener una nota autorizada su médico.

Otras de las actividades que podemos realizar en esta isla rebosante de vegetación y agua es realizar un paseo en barco a través del río Black River. En él, podemos observar los cocodrilos tan cerca de la barca que casi podremos tocarlos. Las Cascadas del Río Dunn o Dunn's River Falls es otra de las atracciones turísticas más conocidas del país que se suelen realizar con guía turístico.

Ubicadas en la localidad de Ocho Ríos, suelen tener mucho público bañándose en sus frías aguas y escalando en las piscinas que forman sus tres caídas a lo largo de los 180 metros de altura. Justo aquí tuvo lugar la Batalla de Las Chorreras en 1657, donde una fuerza española con la intención de recuperar la isla, fue derrotada por los británicos.

Pero sin lugar dudas, un buen recuerdo de Jamaica para toda la vida es poder bañarte por la noche en la laguna luminosa situada en Main Highway, A1, Falmouth. Este fenómeno natural se produce cuando los microorganismos que habitan en el agua se activan, brillando alrededor de nuestro cuerpo como si de luciérnagas se trataran. Poder captarlo con una cámara a veces resulta complicado por lo que necesitaremos de una buena larga exposición.

Del café más caro del mundo a fascinantes acantilados

Si sois de paladares exquisitos, has de saber que en la tierra de Marley, podemos encontrar uno de los cafés más caros del mundo, el famoso 'Blue Mountain Coffee'. Se cultiva a más de 2.000 metros de altura y se recolecta a mano en el Parque Nacional Blue and John Crow Mountains, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Sus selváticas montañas nos ofrecen también el monte más alto de la isla, el Blue Montain Peak. Es un magnifico mirador de la zona norte desde donde podemos observar la silueta de la isla de Cuba, si el día está lo suficientemente claro y despejado. Por otro lado, podemos visitar la Bahía de Montego, en la que encontraremos una gran cantidad de playas de arena fina y pequeñas casitas de madera donde alojarnos. Sus cristalinas aguas son perfectas para sumergirnos en ella y contemplar todo tipo de peces y criaturas marinas mientras practicamos snorkel.

Es imposible cansarte de los paisajes de esta isla. A diecisiete minutos en coche, encontramos Negril con su famosa costa llena de acantilados y cuevas de piedra caliza. Podrás visitarlo contratando una excursión y adentrarte a las profundidades de las cuevas.

Pura gastronomía jamaicana

Como decía mi madre, “el agua da hambre”, y estando en Jamaica no podemos dejar de probar sus platos típicos como el pollo de corral alimentados con los cultivos locales en salsa jerk que contiene una mezcla de pimientos, canela y nuez moscada. Si eres más de pescado, no te preocupes, pues lo tendrás hasta en el desayuno con una especie de bacalao combinado con frutos secos original jamaicano, denomiado Ackke, todo esto mezclado con cebolla y pimientos.

Pero si eres más de dulce, puedes probar la pastelería jamaicana con la crujiente y pegajosa gizzada, una concha de mantequilla con coco azucarado, jengibre y nuez moscada. Para acompañar nuestro menú, podemos pedir una cerveza nacional como es la Devon Stout o con el agua de flor de Jamaica, una infusión muy conocida para tomar caliente o fría.

Viajar a Jamaica desde España sin restricciones

Desde el 4 de marzo de 2021 Jamaica exige un test PCR o un test de antígenos negativo previo a la entrada en el país a todos los viajeros a partir de los 12 años de edad. El test debe realizarse dentro los 3 días (72 horas) anteriores al viaje y debe ser presentado a la aerolínea en el aeropuerto para completar el check-in y ser autorizado a embarcar. Además, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores explican que el visitante debe estar preparado para soportar económicamente el coste de una posible extensión de su estancia por dar positivo por COVID-19.

Desde el Ministerio de Turismo de Jamaica, su ministro Edmund Bartlett, ha emitido una severa advertencia ante las infracciones que se produzcan: “Todas las actividades que se realicen dentro del sector deben cumplir con los protocolos establecidos. En caso contrario, las fuerzas de seguridad conocen bien su actuación y sus derechos en ese sentido ” Todo ello, tras la controvertida puesta en escena del evento Mocha Fest en Rick's Café en Negril donde se incumplieron los protocolos de salud y seguridad Covid-19.

Consejos para viajar a Jamaica

Se puede beber agua

del grifo.

del grifo. Moneda oficial: dólar jamaicano.

Enchufes del tIpo A, de dos clavijas planas.

No se necesita visado, solo pasaporte en vigor.

La homosexualidad es delito.

La mejor época para viajar es de noviembre a marzo.

Cuando Marley fue diagnosticado de cáncer, estuvo varios meses con tratamiento sin éxito y decidió regresar a su casa de Jamaica. No tuvo tiempo de volver. Tras el vuelo de regreso, su salud empeoró teniendo el avión que aterrizar en Miami. Murió con 36 años, víctima de un cáncer de melanoma lentiginoso acral. El viaje que cambió su vida, iba con dirección a Jamaica.