Si de algo puede presumir Madrid es de contar con numerosos pueblos con atractivos distintos y para todos los gustos. Nuestra lista incluye los pueblos más bonitos a lo ancho y largo de la Comunidad. Los hay muy famosos, pero también algunos son desconocidos incluso para los propios madrileños.

Patones de Arriba

Patones de Arriba. Daria Maksimova (iStock)

Con sus casas de pizarra negra, sus calles empedradas y su aspecto oscuro este pueblo madrileño del valle del Jarama es uno de los más singulares de Madrid. Te encontrarás además con unas vistas espectaculares y la posibilidad de disfrutar de la gastronomía madrileña en algunos de sus restaurantes. El nucleo histórico de Patones de Arriba está declarado Bien de Interés Cultural.

Chinchón

La Plaza Mayor de Chinchón es de origen medieval Antonio Tajuelo (Wikipedia)

No es difícil entender porqué este pueblo situado en el sur de Madrid es uno de los más cinematográficos de nuestro país. Su plaza medieval castellana, con sotoportales y balconadas, es una auténtica belleza que cada fin de semana derrocha actividad. Es su principal atracción, con varios accesos y de forma irregular, es el centro neurálgico del pueblo. Pero además, Chinchón cuenta con otros atractivos interesantes como la parroquia de la Asunción, delante de ella hay un mirador desde el que se tienen unas vistas impresionantes de la Plaza Mayor y de todo el pueblo. Incluso del castillo. Imprescindible probar los populares dulces, como las pelotas de fraile o las tetas de novicia.

Buitrago de Lozoya

Destaca por la conservación de su antiguo recinto amurallado. Un buen plan para una escapada cerca de Madrid (Foto: Wikipedia/Carlos Delgado). Wikipedia/Carlos Delgado

Esta villa medieval rodeada del Río Lozoya es una de las más bellas de la comunidad madrileña. A los pies de la sierra de Guadarrama y en el norte de Madrid, Buitrago de Lozoya cuenta con una muralla de origen musulmán perfectamente conservada que le da un áurea de cuento. Tiene muchos rincones con encanto, como la Plaza de la Constitución, donde se encuentra la Torre del Reloj, principal acceso a la muralla, o la Iglesia de Santa María del Castillo. Imprescindible, pasear por la muralla baja y disfrutar de las vistas espectaculares. Por cierto que el pueblo guarda una interesante sorpresa: en la planta baja del Ayuntamiento se encuentra el Museo Picasso, que acoge la colección particular de Eugenio Arias, barbero y amigo del artista al que conoció durante su exilio en Francia.

Aranjuez

Situada en el fértil valle que forman las cuencas de los ríos Tajo y Jarama, en un privilegiado escenario natural y cultural se encuentra la Villa de Aranjuez, uno de los Reales Sitios de la Corona de España Turismo de Madrid

Aunque no es un pueblo, sino una pequeña ciudad cerca de Madrid, no puede faltar en esta lista. Su impresionante palacio es una de las joyas de nuestro Patrimonio Nacional. A tan sólo 30 minutos de Madrid, Aranjuez es un lugar para pasear y disfrutar de sus espectaculares jardines, como el del Príncipe o el de la Isla, pero también está sobrada de otros rincones interesantes. Para visitar: la iglesia de San Antonio de Padua o el Real Convento de San Pascual. Además, Aranjuez guarda una bonita sorpresa que no hay que pasar por alto: la estación de ferrocarril de estilo neomudéjar de principios del siglo pasado, tan bonita por fuera como por dentro.

La Hiruela

La vieja iglesia de piedra en La Hiruela, en la sierra de Madrid. Getty Images/iStockphoto

En su territorio se encuentra el famoso Hayedo de Montejo. Situado en la sierra del Rincón, la Hiruela cuenta con todo el encanto de los pueblos auténticos donde parece haberse detenido el tiempo. Con casas de pizarra y empinadas calles, está integrado dentro de la conocida como arquitectura negra. Las dos calles principales llegan a la Iglesia de San Miguel Arcángel, de estilo barroco. A un kilómetro del pueblo, un lugar interesante para visitar es el Molino Harinero, una construcción del siglo XVIII que todavía mantiene el sistema de molienda tradicional.

Rascafría

Situada al noroeste de la Comunidad de Madrid, Rascafría es una de las villas más bonitas de la sierra. Turismo de Madrid

Recorrer el pueblo de la Sierra Norte paseando tranquilamente por sus calles ya es todo un regalo, pero la cercanía al Monasterio de Santa María de El Paular, lo convierten en un lugar imprescindible para una escapada desde Madrid. Uno de sus principales atractivos es su naturaleza, con multitud de rutas de senderismo, y por supuesto, sus populares piscinas naturales.

Puebla de la Sierra

Puebla de la Sierra, un pintoresco pueblo de la Comunidad de Madrid @jjfarquitectos

Enclavada en un valle dentro de la Sierra del Rincón y a casi 100 kilómetros de Madrid se encuentra esta pequeña y desconocida aldea de estrechos callejones y casas de piedra oscura que es una auténtica sorpresa incluso para los madrileños. De apenas 60 habitantes, sus orígenes se remontan al siglo XII.

Lugares de interés: la iglesia de la Purísima Concepción y la ermita de Nuestra Señora de la Soledad, del siglo XVI. Pero sobre todo, sentirás que es un lujo disfrutar del típico pueblo con mucho encanto que mantiene toda su esencia a pesar del paso del tiempo.

Horcajuelo de la Sierra

Calle de Horcajuelo, antiguo pueblo medieval de piedra en la Sierra de Madrid. Getty Images/iStockphoto

Un pueblo para pasear y disfrutar de su arquitectura de piedra. Situado cerca del conocido macizo de Ayllón y entre los arroyos de La garita y Grande, es el lugar perfecto para perderse rodeado de paz y naturaleza. Destaca su pintoresca plaza mayor y las casas con fachadas muy cuidadas. Otros lugares de interés son la iglesia de San Nicolás de Bari, la ermita de Nuestra Señora de los Dolores (a unos 500 metros de Horcajuelo, y muy accesible caminando) y el Museo Etnológico, una antigua casa rural testigo de cómo se vivía antiguamente, cuando no existían las comodidades de ahora.

Nuevo Baztán

Pueblo pequeño con encanto que cuenta con un impresionante patrimonio. (Foto: Turismo Ayuntamiento Nuevo Baztán/Rafael Martínez Gallardo) Turismo Ayuntamiento Nuevo Baztán/Rafael Martínez Gallardo

Desde el año pasado esta localidad madrileña entró a formar parte de la red de Pueblos Más Bonitos de España. A 50 kilómetros de Madrid y en el sureste de la Comunidad, cuenta con calles empedradas y casas antiguas, pero además, puede presumir de un interesante casco histórico. Destacan el Palacio de Goyeneche de estilo barroco, y a su lado, la Iglesia de San Francisco Javier. Otra de las razones para visitar este pueblo es disfrutar de la gastronomía castellana, en la que no faltan los asados y también los típicos dulces, como los repápalos, elaborados con vino y canela.

Navalcarnero

Fundada en 1499, la villa de Navalcarnero ha sido testigo de numerosos acontecimientos históricos. Turismo de Madrid

La visita a Navalcarnero es un viaje en la historia hasta un pueblo al más puro estilo castellano. Lo primero que llama la atención es la plaza de Segovia, en el centro del pueblo, porticada y empedrada, que es además donde se unen las dos calles principales. En la Plaza está la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, declarada Monumento Histórico-Artístico en el año 1982 y Bien de Interés Cultural en el año 2000. Por supuesto, el lugar invita también a disfrutar de su gastronomía a base de platos tradicionales, el más popular es la Olla del Segador, un tipo de cocido madrileño con garbanzos de Navalcarnero.