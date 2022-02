Slack, colapsado en todo el mundo: miles de usuarios denuncian una caída de la plataforma

Desde las 15.00 horas de este martes, 22 de febrero de 2022, la plataforma Slack se ha caído, según han informado los usuarios.

A pesar de que la página de estado de Slack escribe que no hay ningún problema con el sitio, las personas que trabajan desde casa han acudido a Twitter para preguntarse por qué la plataforma no funciona para ellos.

Si, slack esta funcionando mal. pic.twitter.com/Dt27qoqV7N — Jorge Abreu 🧡🦄🇨🇦 (@ar_jorge1987) February 22, 2022

Según los usuarios, los mensajes desaparecieron y no se enviaron, las imágenes no se muestran y los archivos y enlaces no se pueden cargar en el sitio.

Slack es un conjunto de herramientas y servicios de colaboración propietarios basados en la nube. Está diseñado para equipos y lugares de trabajo, se puede usar en múltiples dispositivos y plataformas.

