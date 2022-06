Sí, la accesibilidad digital será obligatoria para las empresas, pero, ¿cómo se consigue?

Aunque son muchas las marcas que ya priorizan la diversidad, igualdad e inclusión en sus mensajes y campañas de marketing, la gran mayoría están desatendiendo un componente esencial de la inclusión: la accesibilidad digital. Y es que, si nos paramos a pensar, las personas ciegas, con baja visión o discapacidad visual, sordas, con deficiencia auditiva, neurodivergentes o con discapacidades motoras normalmente son las que se enfrentan a mayores dificultades cuando las experiencias no tienen un diseño adecuado para ellas. Evitar que esto pase, sin embargo, está en nuestras manos.

Para empezar, las marcas deben asegurarse de eliminar barreras y que sus sitios web y aplicaciones no las compliquen aún más. De hecho, puede que no lo supieras, pero crear experiencias de usuario accesibles también pasará a ser un requisito normativo dentro de poco para las empresas. Este año, los Estados miembros de la Unión Europea incorporarán el Acta Europea de Accesibilidad a sus legislaciones. Se espera que todos los productos y servicios online deban ser accesibles cuando los requisitos del acta entren en vigor en el 2025. Pero, ¿por dónde se empieza el proceso de incorporación de la accesibilidad en Internet?

