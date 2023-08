Crean un mando para Xbox con el diseño de los de PlayStation

Los fabricantes de controladores de terceros de consolas conocidas de marcas como Sony, Microsoft o Nintendo no es algo nuevo, llevan existiendo desde que se crearon las consolas. Uno de ellos es Hyperkin, que recientemente ha anunciado un gamepad con cable para jugar con Xbox Series X/S y PC que es similar al stick simétrico de PlayStation, algo difícil de ver en los controladores originales de la marca.

Lo han llamado 'The Competition' y ya se pudo observar un adelanto en el Before Time en el E3 2019. Cuatro años después, con sensores actualizados con respecto a ese primer prototipo, Hyperkin está más cerca de su lanzamiento, aunque todavía no tiene una fecha clara de puesta a la venta ni un precio definitivo.

Terence Calacsan, gerente de relaciones públicas de la empresa, ha señalado para The Verge que se prevé para el primer trimestre de 2024 por, posiblemente, 49,99 dólares. No obstante, esos datos “están sujetos a cambios” y podrían variar.

A The Competition lo han equipado con sensores de efecto Hall, que usan imanes para detectar movimiento. De este modo, Hyperkin pretende que sus controladores de Xbox Series X y S y PC no generen fricción interna ni impacto entre las superficies cuando el usuario gire un stick o presione un botón.

