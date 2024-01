El curioso fallo de la cámara del iPhone que hizo pensar a esta futura novia que estaba en varias dimensiones a la vez

Los iPhone tienen fama de ser los teléfonos inteligentes con mejor cámara del mercado. A los de Apple no les basta solo con ofrecer una increíble calidad de imagen, sino que integran funcionalidades interesantes que no se encuentran en otros dispositivos. Sin embargo, las innovaciones tecnológicas en el campo de la fotografía pueden dar lugar a resultados espeluznantes, como le ocurrió a Tessa Coates, una actriz y comediante británica.

A través de su cuenta de Instagram, Coates compartió una imagen probándose su vestido de novia. Si echas un rápido vistazo a la publicación, es posible que no te des cuenta del problema. No obstante, fijándote a detalle, te percatarás de que la pose de la actriz en los espejos no es la misma que la que tiene en el instante en el que se capturó la foto.

Aunque parece que es una fotografía retocada, la mujer asegura que no editó nada y que ella misma se dio un susto al verlo en la calle. No se trata de una imagen tomada con la función Live Photo o de una panorámica, pero tampoco de algo 'fantasmagórico', sino de un suceso poco común que puede darse de vez en cuando.

¿Por qué la foto mostraba tres versiones de Coates?

La humorista británica, que ha anunciado con su publicación su compromiso, explica que ella solamente estaba probándose un vestido de novia y pidió que le hiciesen unas cuantas fotos con su iPhone para verse desde todas las perspectivas. Cuando quiso ver los resultados de las imágenes, se encontró con una en la que aparecía en distintas poses.

Según comenta Coates en la red social de Mark Zuckerberg, no estaba utilizando ninguna funcionalidad extraña de iPhone, por lo que tenía forma de explicarlo. El medio de comunicación PetaPixel se ha puesto en contacto con la actriz y cuenta que se dirigió a la Apple Store más cercana para entender qué había pasado.

En la tienda de la marca de la manzana, un técnico le atendió y, después de escuchar lo que había pasado, le explicó la razón. Coates señala que la cámara del iPhone es como una computadora: "Toma una serie de imágenes consecutivas muy rápidas, aunque no sea una ráfaga como tal". El resultado final son fotografías que combinan los mejores ajustes de tono, contraste, color, detalle y fondo.

Lo más común es que la imagen salga sin 'fallos de Matrix', pero Coates cree que su teléfono se lio cuando ella movió los brazos tan rápido. Al tratarse de reflejos en espejos, el iPhone no lo detectaría como que eran la misma figura y, por lo tanto, no vio complicaciones a la hora de escoger otra pose de los movimientos.

El técnico de la Apple Store le comentó a la actriz que eso no era muy común y que su fotografía sería "una entre un millón". Por lo tanto, si estabas planeando hacer una foto con tres versiones de ti mismo, es mejor que utilices Photoshop.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.