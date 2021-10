Jabra Elite 3: más pequeños, asequibles y cuidando los detalles que importan

El mercado de auriculares TWS está claramente saturado y diferenciarse es casi imposible. Sin embargo, Jabra no desiste en la búsqueda del dispositivo ‘bluetooth’ perfecto y eso, muchas veces, no solo consiste en empaquetar las mejores características en un producto que muy pocos puede pagar, si no en saber hacer las renuncias adecuadas, mantener lo indispensable y contener el precio de los auriculares para llegar a más gente.

Por un precio oficial de 80 euros –que a penas supera los 60 en algunas ofertas a los pocos días de su lanzamiento– los Jabra Elite 3 son unos auriculares muy completos, cómodos y funcionales que se escuchan realmente bien.

Diseño: sin novedad, una buena noticia

Aunque a primera vista se aprecia un diseño continuista, el ojo experimentado pronto se dará cuenta de que este nuevo modelo es bastante más pequeño que sus predecesores. Su nuevo tamaño hace que sean también bastante más cómodos, tanto para largas jornadas frente al ordenador, como para andar por la calle o incluso hacer deporte, ya que se anclan bastante bien a la oreja y no se menean aunque el usuario trote, salte o se esfuerce a tope en el gimnasio.

La funda de carga es sensiblemente más estrecha y bajita. Un barrilete que se mantiene de pie y que contiene batería para cargar los Elite 3 hasta tres veces, lo que le otorga una autonomía total de unas 28 horas, siete por cada carga y auricular. Por desgracia, la carcasa ha perdido la carga inalámbrica y solo se puede rellenar por USB-C.

Su diseño es más discreto y pequeño. Encajan perfectamente en cualquier oreja. Jabra

Calidad del sonido

La calidad del sonido es excelente, rico en matices y con graves profundos pero equilibrados, gracias a un driver de 6 mm y la compatibilidad con los codecs Qualcomm aptX y SBC. No tiene cancelación de ruido activa, pero la pasiva –ejercida por los propios auriculares– funciona realmente bien, y también incluye sonido ambiente para escuchar lo que sucede alrededor.

Pero probablemente, lo mejor de los Jabra Elite 3 es lo que no se ve ni se escucha. La conexión es sencilla, instantánea y se puede emparejar con varios dispositivos (aunque no al mismo tiempo como sus hermanos mayores) con solo mantener pulsados sus botones durante varios segundos. Esta velocidad extra de conexión la proporciona tanto la versión 5.2 del bluetooth como un software con buena gestión de dispositivos.

Gran autonomía para su precio

Como novedad, este nuevo modelo permite usar los auriculares de forma independiente -lo que convierten sus 7 horas de batería en 14 de forma individual-, aunque ya no pausa la reproducción automáticamente al sacar el auricular de la oreja. Además, cuentan con carga rápida: 1 hora de reproducción en poco más de 10 minutos de carga.

La funda de los Jabra Elite 3 es bastante más estrecha y cómoda de llevar que la de modelos anteriores Jabra

Llamadas nítidas

La calidad del sonido en las llamadas es muy buena, incluso en entornos ruidosos o con viento, permiten mantener una conversación de manera bastante clara gracias a sus cuatro micrófonos. Además, cuentan con resistencia a las salpicaduras (IPX55), por lo que el usuario no deberá temer a usarlos mientras llueva o a que los dañe el sudor.

Tomar el control

La 'app' Sound+ es la misma que usan los modelos más caros, pero las opciones están aquí bastante más limitadas. El usuario podrá hacer un repaso al funcionamiento de los botones, escoger entre distintos modos de ecualización y elegir si quiere que al pulsar dos veces el auricular derecho se active el asistente de voz de su elección o comience la reproducción en Spotify.

En cuanto a los botones, siguen siendo físicos, lo que evita pulsaciones fantasma, y permiten controlar prácticamente todo el funcionamiento sin tener que recurrir al móvil: controlar la reproducción, contestar y colgar llamadas, activar el modo ambiente e incluso subir y bajar el volumen. Desgraciadamente, la respuesta de los botones no es configurable.

Conclusión

En definitiva, los Jabra Elite 3 no son perfectos y tienen sus carencias, pero por 80 euros son unos auriculares cómodos, con buena autonomía y un sonido excelente que pueden interactuar con varios dispositivos rápidamente.