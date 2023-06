ChatGPT se convierte en cura: así ha sido la primera misa oficiada por la Inteligencia Artificial

Associated Press News

La Inteligencia Artificial, en este caso de la mano de ChatGPT, da un paso más como si de un capítulo de Black Mirror se tratara. No ha sido poco el interés creado, dentro y fuera de España, en torno a en una congregación alemana a raíz de una misa creada con IA según fuentes consultadas por el diario Los Angeles Times. Pero eso no fue lo único que llamó la atención y es que el chatbot pidió a los allí presentes en la iglesia luterana de St. Paul, ubicada en la ciudad bávara de Fuerth, que se levantaran de los bancos y alabaran al Señor. Pero aún hay más.

"Queridos amigos, es un honor para mí estar aquí y predicarles como la primera inteligencia artificial en la convención de protestantes de este año en Alemania", dijo el avatar personificado en un hombre negro barbudo en una pantalla gigante sobre el altar. La misa duró unos cuarenta minutos que incluyó el sermón, las oraciones e incluso la música, fue creado por ChatGPT y Jonas Simmerlein, teólogo y filósofo de la Universidad de Viena.

"Concebí este servicio, pero en realidad prefiero acompañarlo, porque diría que alrededor del 98% proviene de la máquina", dijo el académico de 29 años a 'The Associated Press'. "Le dije a la inteligencia artificial: ‘Estamos en el congreso de la iglesia, eres un predicador, ¿cómo sería un servicio de la iglesia?", dijo Simmerlein. También pidió que se incluyeran salmos, así como oraciones y una bendición al final.

La inteligencia artificial despierta un gran interés

El encuentro de este año se llevó a cabo bajo el lema "Ahora es el momento", una de las frases que Simmerlein le dio a ChatGPT cuando le pidió al chatbot que desarrollara el sermón. La misa fue oficializada por cuatro avatares diferentes en la pantalla, dos mujeres jóvenes y dos hombres jóvenes. Los allí presentes escucharon cómo la inteligencia artificial predicaba sobre dejar atrás el pasado, enfocarse en los desafíos del presente, vencer el miedo a la muerte y nunca perder la confianza en Jesucristo. Simmerlein comentó que no es su intención reemplazar a los líderes religiosos con inteligencia artificial. Más bien, ve el uso de la IA como una forma de ayudarlos con su trabajo diario en sus congregaciones.

Lo cierto es que no fue poco el interés alrededor de este gran evento en la ciudad bávara de Nuremberg, al que también quisieron acudir vecinos de la ciudad de Fuerth, situada a unos diez kilómetros de donde se oficializó la misa. Tanto fue así que la gente formó una larga cola fuera del edificio neogótico del siglo XIX una hora antes de que comenzara.

Marc Jansen, un pastor luterano de 31 años de Troisdorf, cerca de la ciudad de Colonia, en el oeste de Alemania, llevó a un grupo de adolescentes de su congregación a St. Paul. Estaba más impresionado por el experimento. "Me lo había imaginado peor. Pero me sorprendió positivamente lo bien que funcionó. Además, el lenguaje de la inteligencia artificial funcionó bien, aunque a veces todavía era un poco irregular", dijo Jansen.

Una religiosa ya predijo el uso de inteligencia artificial



La hermana Mary Kenneth Keller fue una religiosa pionera en la informática. Tanto fue así que se convirtió en la primera mujer en obtener un doctorado en informática en Estados Unidos, por lo que su avanzado conocimiento de la tecnología le sirvió para predecir el uso le damos a herramientas de ChatGPT en la actualidad.

La catedrática y científica Denise Gürer afirma en su artículo Pioneering Women In Computer Science que la hermana Kenneth creía que "estamos viviendo una explosión de información, entre otras cosas, y es evidente que la información no sirve de nada si no está disponible". Y es que esta monja estadounidense era consciente del potencial que podría tener en el ámbito de la educación una nueva tecnología llamada inteligencia artificial.

La computadora "puede asistir a los humanos en el aprendizaje. Dado que, con el paso del tiempo, vamos a tener un mayor número de estudiantes maduros, este tipo de enseñanza será probablemente cada vez más importante”, aseguraba".