Bill Gates opina que frenar los modelos de inteligencia artificial más potentes es una mala decisión

La semana pasada se viralizó una carta firmada por 1.100 personas relacionadas con la inteligencia artificial, entre las que se encontraba Elon Musk, Steve Wozniak, Stuart Russell y Yoshua Bengio. En ella, pedían un parón de seis meses a las empresas de las IAs más avanzadas para centrarse en establecer regulaciones. Sam Altman, CEO de OpenAI, se pronunció asegurando que se sentía en el "ojo del huracán" y, ahora, Bill Gates, director ejecutivo de Microsoft, que ha invertido bastante en OpenAI, también ha hablado.

El cofundador de Microsoft ha opinado en una entrevista para Reuters que frenar el entrenamiento de los modelos como ChatGPT sería un error. Según él, eso no resolvería los desafíos que se plantean y que se están equivocando con el enfoque para el supuesto problema.

"No creo que pedirle a un grupo en particular que haga una pausa resuelva los desafíos -ha detallado Gates-. Claramente, hay enormes beneficios en estas cosas. Lo que tenemos que hacer es identificar las áreas difíciles. Realmente no entiendo a quién le están diciendo que debería detenerse. Tampoco, si todos los países del mundo estarían de acuerdo en detenerse, y por qué detenerse. Pero hay muchas opiniones diferentes en esta área".

Gates es consciente de que existen desventajas, pero aboga por seguir desarrollándolas porque sus ventajas son mayores. El empresario ha mencionado en el pasado que dichas herramientas son el futuro y que podrían cambiar la forma en la que educamos, combatir el cambio climático y conseguir grandes avances médicos.

Según explica en Reuters, lo ideal sería analizar cómo se pueden aprovechar las inteligencias artificiales para acabar con las desigualdades del mundo.

"Deberíamos tratar de equilibrar los temores sobre las desventajas de la IA, que son comprensibles y válidos, con su capacidad para mejorar la vida de las personas –ha llegado a afirmar en declaraciones anteriores-. Para aprovechar al máximo esta nueva y notable tecnología, debemos protegernos contra los riesgos y distribuir los beneficios a la mayor cantidad de personas posible".

