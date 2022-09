Un fotógrafo utiliza inteligencia artificial para mostrar cómo sería hoy Lady Di, Michael Jackson o Elvis Presley

La muerte no siempre llega cuando uno es mayor, a veces llega 'antes de hora'. Da igual la fama que la persona pueda llegar a tener, un accidente, un suicidio, un asesinato, el consumo excesivo de drogas, una enfermedad pueden ser la causa de que una vida acabe pronto.

Lady Di, Elvis Presley, Michael Jackson, Heath Ledger, Paul Walker, Amy Winehouse son algunos de los personajes influyentes en su época, cuyo talento sigue presente en la actualidad a pesar de que murieron siendo jóvenes. ¿Cómo serían físicamente ahora si continuasen vivos? Esa incógnita surgió en la mente del fotógrafo turco Alper Yesiltas que, gracias a una Inteligencia Artificial, ha podido responderla en su proyecto ‘As if nothing happened’ que está publicando en Instagram.

Yesitas ha usado programas de edición de imagen e inteligencia artificial para devolver a la vida a algunos de los músicos y actores e incluso quitarle los retoques estéticos a Madonna. Las herramientas que ha usado el fotógrafo usan un algoritmo de IA que se denomina red generativa antagónica (GAN son sus siglas en inglés).

Dicha tecnología consta de dos partes. La primera genera una versión envejecida de un rostro, pudiendo escoger una edad específica. Después, el programa compara la imagen creada con IA con una imagen real de la edad seleccionada para asegurarse de que el resultado sea creíble.

"El desarrollo de la tecnología de IA me ha emocionado mucho y me ha hecho pensar que cualquier cosa imaginable se puede mostrar en la realidad –considera Yesiltas-. Cuando comencé a jugar con la tecnología, vi lo que podía hacer y pensé en lo que me haría más feliz. Quería volver a ver a algunas de las personas que echaba de menos y así surgió el proyecto".

El fotógrafo opina que "la parte más difícil del proceso creativo" es que a él le parezca realista. "El momento que más me gusta es cuando creo que la imagen que tengo delante se ve muy realista, como si la hubiera tomado un fotógrafo", recalca Yesiltas.

En su cuenta de Instagram están muchas más imágenes creadas por la IA del profesional turco. Todas ellas bastante realistas.

