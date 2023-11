Elon Musk anuncia una demanda "termonuclear" ante los ataques que le acusan de antisemitismo

Elon Musk, el magnate multimillonario de la tecnología, ha anunciado que emprenderá acciones legales y presentará una demanda "termonuclear" después de que varias empresas hayan retirado publicidad de la red social X (antes Twitter), tras un comentario antisemita de su propietario.

El blanco de sus críticas es Media Matters, un organismo de control de medios, por un informe que, según Musk, engaña a los anunciantes para que huyan de X.

"X Corp presentará una demanda termonuclear contra Media Matters y TODOS aquellos que se confabularon en este ataque fraudulento a nuestra empresa", escribió Elon Musk. Y añadió: "Su junta directiva, sus donantes, su red de dinero oscuro, todos ellos".

También había una explicación adjunta al informe de Media Matters, que sugiere que propaganda nazi está apareciendo en X y que parece haber estimulado a grandes empresas a pausar o suspender por completo la publicidad de X durante las últimas 24 horas.

Entre esas marcas están Apple, Disney, WB, IBM o Lionsgate, entre otras.

La polémica llegó cuando un usuario escribió el siguiente tuit: "Las comunidades judías han estado impulsando el mismo tipo de odio dialéctico contra los blancos que, según afirman, quieren que la gente deje de utilizar contra ellos. No me importa que ahora las poblaciones judías occidentales lleguen a la inquietante conclusión de que esas minorías que apoyan la invasión de su país no les agradan demasiado".

Elon Musk respondió escribiendo: "Has dicho la pura verdad". El viernes, Axios informó que Apple suspendería su publicidad en la plataforma después de que 164 rabinos y activistas pidieran a Apple, Google, Amazon y Disney que dejaran de anunciarse en Twitter.