Cómo saber si me han bloqueado en WhatsApp

Si hay una aplicación usada a nivel global para comunicarnos esa es WhatsApp. De hecho, es la 'app' de mensajería instantánea más utilizada e incluso ofrece una opción para bloquear a aquellos contactos que no queremos que nos envíen mensajes sin que lo sepan.

Bloquear un contacto es realmente sencillo: basta con ir a 'Ajustes', después al apartado de 'Cuenta' dentro de la aplicación y a 'Privacidad'. Una vez dentro te aparecerá la pestaña de 'Contactos Bloqueados' donde podrás ver la lista. Para añadir a alguien más tendrás que pulsar el icono de la esquina que representa a una persona con el símbolo 'más' y buscar al contacto.

Pero, ¿es posible descubrir quién nos ha bloqueado? La forma más sencilla y rápida es preguntar, pero si no te atreves o crees que no te lo dirán existen otros métodos.

¿Cuáles son los trucos más utilizados?

Una alternativa es comprobar la conexión desde tu móvil y si recibe el doble 'tick' azul al enviar un mensaje. Esto indicará que lo ha recibido, ya que de lo contrario podría ser que te haya bloqueado.

Para ello, prueba desde otro número de teléfono a ver si sucede con todos los contactos o solo con el tuyo. Si esta segunda persona puede enviarle mensajes, ver su foto de perfil o la fecha de la última conexión, quiere decir que definitivamente te han bloqueado.

Otra forma para identificar si has sido bloqueado sin depender de otro número es que pruebes a añadirle a un grupo. Si puedes hacerlo si ningún problema no hay de qué preocuparse, pero si WhatsApp dice que se ha producido algún error, lo más probable es que te hayan bloqueado. Asimismo, puedes probar a realizar una llamada por la aplicación a este número. Si no es posible y sale error, seguramente ya no formes parte de sus contactos.