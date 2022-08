Cómo reducir el impacto de las devoluciones por internet sin poner en peligro las ventas

El año pasado los consumidores estadounidenses devolvieron la quinta parte de todo lo que compraron por internet. Gratuitas y sin gastos son un importante argumento de venta del comercio online que incentiva las compras, pero suponen pérdidas millonarias y su impacto medioambiental es alarmante. Los expertos del sector estiman que cerca de la cuarta parte de las devoluciones se desechan porque es más barato tirarlas que volver a venderlas, así que no es de extrañar que en 2020 más de 2,6 millones de toneladas de productos rechazados acabaran en los vertederos de Estados Unidos. Y a todo ello hay que añadir que todo este proceso generó más emisiones de CO2 que dos millones de hogares en durante un año.

En una sociedad cada vez más preocupada por la sostenibilidad y el respeto medioambiental, disminuir el retorno de productos se ha convertido en un objetivo que ha llevado a tiendas como Zara en el Reino Unido a cobrar por las devoluciones online. En un artículo publicado en la web de insights Think with Google, Jackie Pynadath, directora de Sostenibilidad e Innovación de Google Cloud en Europa, Oriente Medio y África, y Jacqui Owens, responsable del sector minorista de la compañía, analizan qué es lo que se puede hacer para optimizar estos procesos. Las soluciones pasan por conocer las causas que llevan a los clientes a rechazar los productos, pero también por conseguir que los embalajes sean más fáciles de reciclar o reutilizar, así como mejorar la experiencia de cada usuario para que encuentre exactamente lo que busca. Estas y otras claves se exponen detalladamente en este artículo de Think with Google. No te pierdas ninguna.

