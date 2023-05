Así habrá cambiado nuestra vida por la inteligencia artificial en 2030

La inteligencia artificial (IA) ha venido para quedarse en nuestras vidas. Tras décadas de desarrollo, esta tecnología ha recibido un impulso gigantesco en el último año, y ya podemos empezar a imaginar cómo serán nuestras vidas en un futuro cercano.

El Daily Mail ha recabado la opinión de varios expertos estadounidenses y británicos, que se han lanzado a prever cómo podría ser nuestra vida de diferente en 2030 con la presencia de la IA en ella.

Cine

Por ejemplo, en cuanto al ocio, es muy probable que la IA haga películas completas. Es lo que opina el autor de ciencia ficción Hugh Howey: "He tenido acceso a las versiones alfa de los generadores de arte durante algunos años y he visto lo rápido que pasan de aproximaciones muy aproximadas a un fotorrealismo tan bueno que no se puede distinguir el arte de la IA de la fotografía".

"Las películas generadas (por IA) se encuentran ahora en las mismas etapas iniciales por las que vi pasar el arte hace unos dos años. Es solo cuestión de tiempo y potencia de procesamiento antes de que las películas se creen en tiempo real", prosigue.

Sus comentarios hacen eco de las predicciones del director de Avengers: Endgame Joe Russo, quien predijo el mes pasado que la IA podría hacer películas en solo dos años.

Economía

Desde el punto de vista positivo, la IA también puede suponer un impulso enorme para la economía mundial. Los expertos sugieren que la IA podría aumentar el valor de la economía mundial en 15.700 millones de dólares para 2030, o más que el valor de las economías de India y China juntas y una quinta parte en comparación con los niveles actuales.

La predicción corresponde por analistas que trabajan en la firma de contabilidad PwC, con sede en Londres. Dicen que este avance será impulsado por el desarrollo de productos más mejorados y personalizados, lo que desencadenará un auge impulsado por el consumidor.

PwC dijo en un estudio publicado en enero: "Nuestra investigación también muestra que el 45% de las ganancias económicas totales para 2030 provendrán de mejoras en los productos, estimulando la demanda de los consumidores".

"Esto se debe a que la IA impulsará una mayor variedad de productos, con una mayor personalización, atractivo y asequibilidad con el tiempo", concluyen.

Crisis energética

También hay teorías que apuntan a que la IA podría ayudar a resolver la crisis energética mundial para 2030. La crisis energética más reciente fue provocada por una combinación de la guerra de Ucrania, que provocó el bloqueo de las importaciones de combustibles fósiles de Rusia, y el repentino aumento de la demanda durante el repunte económico después de la pandemia de Covid.

Sam Altman, el fundador de OpenAI, que desarrolló ChatGPT y tiene su sede en San Francisco, California, ha dicho que para 2030 la IA habrá resuelto esta crisis.

"El futuro puede ser tan bueno que a cualquiera de nosotros nos resulta difícil imaginarlo. Mi opinión básica sobre esto es que tendremos inteligencia y energía 'ilimitadas', y todo eso se desbloqueará. Creo que los tendremos antes de que termine esta década", dijo Altman.

Según Altman, la IA haría esto ayudando a desarrollar la fusión nuclear, una forma de desbloquear la energía de los átomos para su uso que no produce desechos nucleares de larga duración. Una fusión en estas instalaciones también es prácticamente imposible.

De hecho, a finales del año pasado, los científicos del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore en California lograron un gran avance en el desarrollo de este sistema al desencadenar una reacción de fusión nuclear que condujo a una ganancia neta de energía.

Atención sanitaria

En cuanto a la salud, a IA podría predecir enfermedades antes de que sucedan para 2030, dice el experto en IA Simon Bain, fundador y director ejecutivo de la empresa de software OmniIndex, con sede en San José, California.

Bain cree que el futuro de la IA serán servicios creados para responder a necesidades específicas. Pero agrega que estos serán muy diferentes de las IA actuales, como ChatGPT.

Bain dice: "Para 2030, la IA podría predecir futuros problemas de atención médica a través de especialistas que utilizan herramientas especializadas. Eso se debe a que el futuro de la IA serán servicios que respondan directamente a nuestras necesidades específicas, de forma rápida y sencilla. Le decimos lo que queremos, y nos lo da".

Cuidado de los ancianos

En el mismo sentido, la IA puede revolucionar la manera en la que cuidamos a nuestros ancianos. Heather Delaney, fundadora de un firma de relaciones públicas con sede en Londres que apunta a las empresas tecnológicas Gallium Ventures, hizo esta predicción al señalar la aparición de robots de atención como ElliQ.

El robot, que parece una lámpara de escritorio, puede ayudar a combatir la soledad en la vejez y mantener a las personas al día en sus calendarios.

Funciona aprendiendo los intereses y deseos de alguien y la rutina diaria para establecer cuándo están disponibles para plantear una pregunta o para sugerir de forma proactiva actividades que podrían disfrutar.

También les recuerda a las personas mayores su horario diario y cuándo tomar algún medicamento, lo que ayuda a garantizar que no se les olvide ninguno.

Delaney dice: "Espero un aumento en el diseño de tecnología para ayudar, apoyar y, en general, mejorar la calidad de vida de las personas mayores".

"Las residencias de ancianos dependerán más de la tecnología para monitorear y evaluar la salud y el bienestar de su comunidad, mientras que aquellos que viven en sus propios hogares privados dependerán más de la tecnología para mantener su hogar y mantener su salud", dice Delaney.

Las personas mayores de finales de esta década también serán más propensas a aceptarlo en sus hogares porque han crecido con la tecnología, a diferencia de la generación actual que es más probable que se mantenga alejada de los dispositivos.

La IA iguala la inteligencia humana

Pero también hay peligros. Por ejemplo, llegará un momento en el que la IA alcance el nivel de la inteligencia humana. El exingeniero de Google Ray Kurzweil, un renombrado futurista que afirma tener una tasa de éxito del 86% en las predicciones, dijo hace años que el límite es 2029.

"2029 es la fecha consistente que he predicho para cuando una IA pasará una prueba de Turing válida y, por lo tanto, alcanzará los niveles humanos de inteligencia", dijo en una conferencia en Austin, Texas, hace ya seis años.

Despidos

Ya existe una creciente preocupación de que la IA suponga millones de despidos a medida que las empresas comiencen a utilizar la tecnología para cubrir puestos que alguna vez estuvieron ocupados por personas.

Entre profesiones particularmente en riesgo, se incluyen aquellas que como asistentes legales, asistentes personales y traductores.

¿Peligra la propia humanidad?

Y las cosas podrían ir a peor. Algunos expertos creen que la IA puede poner en peligro incluso a la propia humanidad.

Entre los agoreros se encuentra el científico informático estadounidense Eliezer Yudkowsky, quien apostó 100 dólares a que la raza humana desaparecerá por completo el 1 de enero de 2030.

Investigador de renombre en el Instituto de Investigación de Inteligencia de Máquinas en Berkeley, California, Yudkowsky es uno de los expertos más activos para advertir sobre la IA.

"Si alguien construye una IA demasiado poderosa, en las condiciones actuales, estimo que todos los miembros de la especie humana y toda la vida biológica en la Tierra mueran poco después", dijo.

Podemos enfrentarnos a una explosión de inteligencia que, en última instancia, resulte en máquinas cuya inteligencia supere a la nuestra en más de lo que la nuestra supera a la de los caracoles

"El resultado probable de que la humanidad se enfrente a una inteligencia sobrehumana opuesta es una pérdida total", dice, y compara esa hipotética situación con "un niño de 10 años tratando de jugar al ajedrez contra Stockfish 15", "el siglo XI tratando de luchar contra el siglo XXI" y "Australopithecus tratando de luchar contra el Homo sapiens".

Otros destacados expertos que dicen que la IA podría "destruir la civilización" incluyen al multimillonario Elon Musk y al científico británico Stephen Hawking, aunque no llegan a sugerir que todos los humanos serán aniquilados para 2030.

Hawking advirtió que la IA podría "despegar por sí misma y rediseñarse a un ritmo cada vez mayor" que los humanos, que están limitados por la evolución biológica, tendrían dificultades para seguir.

"Podemos enfrentarnos a una explosión de inteligencia que, en última instancia, resulte en máquinas cuya inteligencia supere a la nuestra en más de lo que la nuestra supera a la de los caracoles", dijo el experto.