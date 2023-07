Tweetdeck ya no funciona: los usuarios critican las consecuencias de los nuevos límites de Twitter

Elon Musk ha anunciado este fin de semana que, a partir de ahora, Twitter solo mostrará 6.000 tuits a usuarios de Blue, 600 a usuarios no verificados antiguos y 300 a los internautas que acaban de registrarse y no pagan. La razón de esta decisión te la explicamos en 20Bits, pero parece que el magnate no ha pensado en las consecuencias que esto podía traer a uno de sus servicios: Tweetdeck.

¿Qué es Tweetdeck?

La plataforma Tweetdeck permite acceder a varias timelines en una única interfaz fácil de manejar. Según la aplicación, sus características ayudan "a sacar el máximo provecho de Twitter", administrando más de una cuenta a la vez, programando tuits para que se publiquen más tarde o permitiendo la creación de colecciones de publicaciones.

El servicio está disponible para navegadores y también para Mac, a través de una aplicación. Para emplearla, solo hay que iniciar sesión en Twitter desde la web desde las cuentas que se quieran.

Este servicio está operativo desde hace años, mucho antes de que Musk comprase la red social el pasado octubre y, con la nueva medida que han implementado, parece que va a desaparecer. Al menos, eso han percibido los usuarios que la utilizan estos primeros días del límite de tuits.

"20-30 tuits de un plumazo"

Desde que se implementó la restricción de publicaciones en Twitter, son muchos los usuarios que empelaban Tweetdeck que se están quejando. Tal y como detalla un internauta que se hace llamar @EricRod_LYV, "nada más entrar a Tweetdeck se muestran 20-30 tuits de un plumazo, con la nueva cosa del tito Elon ya no puedo ver nada".

Este usuario amenaza con marcharse de la plataforma y bromea recordando a sus lectores que con su tuit ya les queda un tuit menos del día.

Nada más entrar a Tweetdeck se muestran 20-30 tuits de un plumazo, con la nueva cosa del tito Elon ya no puedo ver nada.



Mis días por aquí están contados si no puedo ni usar esta mierda, lo mismo me hago un Instagram, o un Tumblr yo qué sé.



PD: Os queda un tuit menos. pic.twitter.com/jXu7505K5u — Eric (El de L&V) Rodríguez (@EricRod_LYV) July 3, 2023

Como él, otros usuarios han mostrado los inconvenientes de la nueva norma de Twitter en Tweetdeck. "Es inutilizable ahora", "rompieron Tweetdeck", mencionan algunos compartiendo las imágenes de la plataforma cargando constantemente.

So tweetdeck is unusable now pic.twitter.com/vkbb9vKeSb — Anthony Quintano (@AnthonyQuintano) July 2, 2023

They broke legacy tweetdeck pic.twitter.com/ks2dJ0WLYW — bishop chui (@bishop_chui) July 2, 2023

