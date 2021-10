¿Por qué no funciona Whatsapp Web? La caída mundial de varias aplicaciones afecta también a la versión de ordenador

Whatsapp es una de las aplicaciones que ha sufrido una caída a nivel global, lo que ha supuesto que no se pueda utilizar la aplicación móvil, pero tampoco la versión de escritorio, conocida como Whatsapp Web.

Los usuarios que quieran acceder a la aplicación móvil de Whatsapp verán que no pueden mandar ni recibir ningún mensaje, pero, además, a la versión de ordenador no se puede ni siquiera acceder, ya que el navegador devuelve el siguiente mensaje: "No se puede acceder a este sitio web".

Mensaje en el navegador ante la caída de Whatsapp Web. Archivo

A esta aplicación se suman otras, como Facebook e Instagram, que también han sufrido una caída, por lo que los usuarios no podrán actualizar el feed de noticias, mandar mensajes o editar sus perfiles en estas redes sociales.