Las criptomonedas caen en picado: el Bitcoin baja hasta los 26.000 dólares frente a los 32.000 de ayer

Algunos habían visto en las criptomonedas “un refugio ante la inflación y las turbulencias de los mercados”, tal y como apunta el diario elEconomista.es. Pero todo lo que parece bonito, puede no serlo, y últimamente las monedas digitales más conocidas están experimentando una caída que hace tambalear a los usuarios que apuestan por el dinero virtual.

Las últimas criptomonedas en darse el batacazo fueron Bitcoin y Ethereum, incluso la primera llegó a ponerse en verde en algunos momentos del día de ayer. Sin embargo, terminaron cayendo junto a las demás por la tarde, ambas bajaron un 53% su valor.

Actualmente, Bitcoin está bajando un 11% por hora y tiene un valor de 28.000 dólares (estos datos cambian cada poco tiempo). Desde ayer, el BTC ha llegado a tener un valor de unos 26.000 dólares frente a los 32.000 a los que estaba ayer.

Varios expertos creen que 25.000 dólares podrían actuar como soporte, pero el medio de comunicación considera que el único soporte resistente sería de 20.000 dólares. Jeffrey Halley, analista de mercado sénior, Asia-Pacífico, OANDA, es todavía más pesimista y asegura que, según sus cálculos, la caída del Bitcoin podría llegar hasta los 17.000 dólares por unidad.

Terra y Doge, las monedas digitales más afectadas

Las monedas virtuales más afectadas fueron Terra (LUNA), con una caída del 98%, y Doge (DOGE), con una bajada del 86%. Estos datos fueron recogidos por elEconomista.es de CoinMarketCap, una web especializada en ofrecer información actualizada sobre las criptodivisas.

Las monedas más afectadas fueron Terra y Doge. elEconomista.es

Terra, un criptodólar anclado a LUNA, se desplomó en su momento hasta los 40 centavos la unidad. No obstante, elEconomista.es detallaba ayer que el mercado de las criptomonedas no tiene “regulación ni control”, por lo que podría recuperarse, lo que no se sabe es cuánto tardará en hacerlo.

Las criptomonedas, un mercado irregular

El auge del sector comenzó en gran parte en 2020, impulsado por la buena economía estadounidense. En abril de ese año, cada Bitcoin costaba 7.000 dólares y su crecimiento fue tan colosal que en un año llegó a superar los 60.000 dólares de valor.

Pero como todo lo que sube, llega un momento en el que baja; y en el mundo de las criptodivisas esto ocurre con frecuencia. No obstante, hay que recalcar que Bitcoin y Ethereum, que son las monedas virtuales más usadas, son las que menos se han visto afectadas.

En el caso de Terra, la más perjudicada por la caída, no está respaldada por dólares, pero está vinculada a LUNA. El pasado 5 de abril, LUNA alcanzó un valor de 116 dólares y todo parecía ir perfectamente. A pesar de ello, la caída de los mercados bursátiles y de criptomonedas provocó una venta masiva de estos tokens.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.