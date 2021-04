Realme Watch S Pro: un completo compañero para medir la actividad

Valoración: Realme Watch S Pro

Con los relojes inteligentes, las pulseras de actividad y los auriculares inalámbricos ocurre como con los móviles: abundan las propuestas interesantes y además unas y otras exhiben rasgos similares. En medio del amplio abanico de opciones, al final el usuario suele decantarse por la que considera su marca, en esencia la del teléfono. Por ello, si el usuario busca un smartwatch y conoce Realme, lo más seguro es que le guste el Realme Watch S Pro, un compañero bastante completo para medir el ritmo y los logros físicos y orientar sobre el estado de salud.

El Realme Watch S Pro (20Bits)

El Realme Watch S Pro, a la venta en España por 130 euros, constituye el tercer reloj de la compañía china tras el Realme Watch S (80 euros) y el Realme Watch (55 euros) y, en línea con su denominación y su precio (en todo caso asequible), es el más depurado y avanzado. Los dos S apuestan por el diseño circular a diferencia del original, cuadrado.

De primeras resulta atractivo por su carcasa de acero inoxidable, sensación corroborada una vez se enciende y se aprecia la calidad de la pantalla táctil, una Amoled de 1,39 pulgadas con hasta 450 nits de brillo. En contraste, lo que no termina de convencer es la correa de silicona, de nivel algo inferior en comparación. Recuerda a los relojes baratos de antes cuando un modelo Pro pedía algo más y otro concepto de diseño. No obstante, a la hora de la verdad no importuna, uno se acostumbra y prevalecen tanto la comodidad como el efecto sugerente de lo demás.

Dos capturas de Realme Link (20Bits)

En el agrado generado influyen también el sistema plasmado y la distribución de opciones y elementos. El uso del dispositivo resulta sencillo, facilidad extensible a Realme Link, la app para los productos de ecosistema de la marca que hay que instalarse en el móvil (a ella remite el aparato nada más encenderlo) para desplegar todas las posibilidades, consultar más datos y hacer un seguimiento integral. Tras conectar ambas partes, la sincronización, más allá de algún fallito ocasional, se realiza con rapidez.

Frecuencia cardiaca, oxígeno en sangre y 15 modos deportivos

Como mandan los cánones, el Realme Watch S Pro, que pesa 63,5 gramos correa incluida, mide la frecuencia cardiaca en tiempo real. Según se prefiera, esta puede controlarse cada 5, 10, 20 y 30 minutos (el ajuste se cambia en la app). Como reclamo, el weareable posee asimismo la capacidad de medir la saturación de oxígeno en sangre (SpO2), función de fuerte demanda y ya bastante habitual. De hecho, la recogen los dos relojes anteriores de Realme.

El Realme Watch S Pro contempla 15 modos deportivos (20Bits)

El dispositivo, con GPS de doble satélite, contempla 15 modos de ejercicio: correr al aire libre, correr en interior, caminar al aire libre, caminar en interior, ciclismo al aire libre, ciclismo dinámico, senderismo, natación, baloncesto, yoga, remo, elíptica, críquet (por un error de traducción pone ‘grillo’), entrenamiento de fuerza y ejercicio libre.

Los datos relativos a la actividad desarrollada tienen carácter exhaustivo. La presencia de la natación se explica por el hecho de que el reloj tiene una resistencia al agua de 5 atmósferas.

Buena autonomía, personalización y clásicos

El Realme Watch S Pro tiene carga magnética (20Bits)

Integra una batería de 420 mAh que promueve una buena autonomía. En concreto, el fabricante promete hasta 14 días según la intensidad del uso. Cuenta con una pequeña base de carga magnética cuyo funcionamiento satisface.

En este tipo de dispositivos la personalización juega un papel extra, aspecto canalizado en el detalle de que, como en el modelo estándar, puede escogerse entre 100 diseños de esferas diferentes. La galería para cambiar la apariencia (la que viene predeterminada ejerce seducción) se halla en Realme Link.

En el Realme Watch S Pro incorpora clásicos como la brújula, el tiempo, ejercicios de respiración, monitor de sueño, cronómetro, temporizador, recordatorios (moverse, beber agua), encontrar el teléfono (sale como un radar), alarmas y notificaciones (siempre tiene su punto ver el WhatsApp en el reloj). Tampoco faltan cositas poco prácticas pero curiosas como la de controlar la cámara del móvil para tomar fotos de manera remota. Por otro lado, puede controlarse la reproducción de música.

Ficha técnica del Realme Watch S Pro (aspectos básicos)

​

Pantalla: Amoled de 1,39 pulgadas

​Peso: 63,5 gramos (correa incluida)

Batería: 420 mAh (hasta 14 días de autonomía)

Control de frecuencia cardiaca, medición de oxígeno en sangre, 15 modos deportivos

GPS de doble satélite de alta precisión

Conectividad: Android 5.0. También compatible con iOS (9.0)

Requiere usarse junto a la 'app' gratuita Realme Link

Resistencia al agua de 5 atmósferas (hasta 50 metros)

Precio: 129,99 euros

Puntuación 20Bits: 8/10 Lo mejor: su carácter completo y el atractivo que genera su uso. Engancha,

​

​Lo peor: el diseño de la correa y algunos pequeños fallos.

