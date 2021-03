Así es la propuesta de móvil retro de la marca de lujo Vertu: con botones, sin pantalla táctil y con WhatsApp

La empresa de telefonía móvil Caviar es conocida por sus modelos extravagantes que cuestan miles de dólares. Hace ya unos años, debido a la escasez en la demanda, Caviar se despidió del mercado; sin embargo, actualmente apuestan por un concepto totalmente diferente que poco o nada tiene que ver con las tendencias que se siguen dentro del mercado de los dispositivos móviles.

La compañía de móviles de lujo rusa presenta el concepto de Caviar Origin, una estética de la década pasada, pero también pasada por unas cuantas capas de oro.

Video de presentación de Caviar Origin

Lo más interesante de este proyecto, porque sí, todavía es un proyecto que puede verse en la página de Caviar, son sus características físicas: por un lado tenemos un diseño bastante tosco e industrial, con líneas rectas y cortantes, pero por otro lado, vemos cómo se divisa algo que podría considerarse un atraso: un teclado físico como los de antes y una pantalla que tiene toda la pinta que no será táctil, aunque tampoco es que lo necesite. Según los datos arrojados por la propia empresa, el móvil contaría con Android y con la aplicación preinstalada de WhatsApp; la decisión de tener la aplicación instalada de fábrica en el móvil puede indicarnos que a lo mejor no contará con una Play Store como tal o por lo menos no como la conocemos los usuarios de un Android convencional.

Se desconoce la fecha de su lanzamiento, pero si sabemos su precio, el cual rondará los 1.000 euros.

Caviar dice que es un "modelo clásico, conservador, para aquellos que aman los modelos con un set de funcionalidades simple con protección personal de sus datos, pero también quieren un exclusivo y lujosos diseño". A ver quien le dice a los de Caviar que sigue existiendo Apple en el mercado y que Nokia continúa vendiendo teléfonos simples. Parece que la empresa se haya quedado en los 2000, aunque probablemente ya existan personas que estén deseando tenerlo en sus manos.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.