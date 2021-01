Samsung estrena 2021 con el barato Galaxy M02s lanzado en Nepal y la India

Como se sabe, Samsung comienza fuerte 2021 con la puesta de largo de la esperada familia S21. Con la gama alta siempre en el foco, en paralelo la marca surcoreana proseguirá con la renovación de sus dispositivos de nivel medio, y también de los miembros ‘anónimos’ y modestos de su amplio catálogo. Por ejemplo, en Nepal y en la India ha estrenado el año con el Galaxy M02s, a buen seguro uno de los móviles más baratos que lanzará estos meses.

El Samsung GalaxyM02s ha salido a la venta desde 15.999 rupias nepalesas y 8.999 rupias indias, lo que equivale a 111 y 100 euros al cambio, respectivamente. Salvo sorpresa no llegará a Europa, y no porque Samsung no quiera ampliar la serie M, que lo hará, sino porque ya tiene previsto un móvil con estas prestaciones, el Samsung Galaxy A02s que en principio estará disponible en España a mediados de febrero por 150 euros.

De perfil modesto

Imagen del M02s en la web india de Samsung (Samsung)

El M02s y el A02s comparten tantas especificaciones que bien puede considerarse que se trata del mismo teléfono con distinta denominación para comercializarse en mercados diferentes. De diseño calcado, ambos se caracterizan por una pantalla HD+ de 6,5 pulgadas con el clásico notch para alojar el sensor para selfis (5 MP) y un sistema de triple cámara con una principal de 13 MP, una macro y una de profundidad, ambas de 2 MP.

Asimismo, los dos gama de entrada, por supuesto 4G, cuentan con una gran batería de 5.000 mAh con carga rápida de 15W. En lo relativo al A02s no se detalla el procesador más allá de señalar su condición octa core, si bien gracias al M02s se descubre que en su interior late el Qualcomm Snapdragon 450.

El Galaxy M02s llega a la India en dos configuraciones: 3 GB + 32 GB ó 4 GB + 64 GB (hasta 1 TB con microSD). Su clon europeo vendrá a España solo con la de menor capacidad. Al contrario, en Nepal solo se vende la de 4 GB + 64 GB.

