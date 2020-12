Brasil obliga a Apple a vender el iPhone 12 con su cargador

Cuando Apple lanzó el nuevo iPhone 12, sorprendió no incorporando ni los auriculares ni el cargador, aduciendo que querían ser más respetuosos con el medio ambiente. Pero ahora, al menos en el estado de Sao Paulo (Brasil), tendrá que vender los dispositivos con el cargador.

Procon-SP, el organismo de defensa del consumidor del estado paulista, anunció este miércoles que la compañía estadounidense debía incluir los cargadores cuando los consumidores así lo exijan.

"Procon-SP entiende que, al comprar un nuevo dispositivo, el consumidor tiene la expectativa de que no solo el iPhone presentará un mejor rendimiento, sino también el adaptador de corriente (cargando el dispositivo más rápido y de manera más segura); recordando que el dispositivo es una parte esencial para el uso del producto", dijo el organismo en un comunicado.

El texto añade: "Apple no demuestra en su respuesta que el uso de adaptadores antiguos no pueda comprometer el proceso de carga y la seguridad del procedimiento, ni que el uso de cargadores de terceros no se utilizará como un rechazo para una eventual reparación del producto durante la garantía legal o contractual".

Ademas, "la empresa no demuestra beneficio medioambiental con el cambio", dice Procon-SP. "Es contradictorio vender el dispositivo sin el cargador, sin revisar el valor del producto y sin presentar un plan de recolección de dispositivos viejos, reciclaje, etcétera. Los cargadores deben estar a disposición de los consumidores que los soliciten", dijo Fernando Capez, director ejecutivo de Procon-SP.

"A pesar de informar que, al sacar los cargadores de la caja, se reducirían las emisiones de carbono, la minería y el uso de materiales preciosos, la empresa no demuestra esta ganancia ambiental", insiste la nota del organismo.

"Al no poder vender el producto sin el cargador, alegando la reducción de la huella de carbono y la protección ambiental, la empresa debe presentar un proyecto de reciclaje. Procon-SP exigirá que Apple presente un plan viable", añade Capez.

Por último, Procon-SP agrega que "la conducta de Apple será revisada por la junta de supervisión y, si se encuentran violaciones de la ley, se le puede imponer una multa según lo dispuesto por el Código de Defensa y Protección al Consumidor".