¿Te crees original haciendo fotos en tus viajes? La inteligencia artificial prueba que hacemos todos las mismas

No generalizaremos, que no se debe hacer. Sí hay que reconocer, no obstante, que hay mucha gente que mira cuentas de Instagram para planear sus vacaciones. Y no sólo el destino, sino también las visitas que realizará en el mismo. A la postre, esto provoca que un gran número de personas vayan a los mismos sitios y que inmortalicen los mismos momentos.

Por si había alguna duda de que esto es así, la inteligencia artificial –IA– prueba que todos hacemos las mismas fotos en los viajes. En concreto, ha sido el equipo de IA de Facebook el que ha realizado un estudio que, además de otras muchas, llega a esta conclusión.

Ha consistido en inquirir sobre las fotos que los turistas se hacían en Cuzco (Perú) y cómo estaban afectando a estas las políticas de conservación de las autoridades peruanas para resguardar los tesoros incas que en sus tierras se esconden.

Analizaron 57.084 fotos de Flickr, que habían sido tomadas en 12 lugares distintos entre 2004 y 2019. Posteriormente, se etiquetaron de manera geográfica. En ese momento entró en juego la inteligencia artificial: el Machu Pichu, como era de prever, fue el lugar más visitado, por delante de la antigua capital del Imperio Inca: Cuzco.

Algunas de las conclusiones que extrajeron fueron estas:

Las restricciones puestas a los turistas afectaron a las fotos.

El aumento de rutas prediseñadas quitó variedad a las imágenes.

Muchas imágenes mostraban paisajes montañosos y arquitectura de piedra.

También se repetían las fotos de peruanos y peruanas con su indumentaria tradicional.

La arquitectura colonial era protagonista.

Y un dato realmente llamativo, que ahonda en la teoría de que todos hacemos las mismas fotos: muchas imágenes recientes se parecían de manera notable a las sacadas por el explorador Hiram Bingham en sus expediciones a Cuzco de principios del siglo XIX.

Un vídeo y una cuenta de Instagram para demostrar que todos hacemos las mismas fotos de viaje

El trabajo realizado por el equipo de inteligencia artificial de Facebook no es el primer experimento tendente a demostrar que todos nos hacemos de viaje las mismas fotos. Hace dos años se hizo viral un vídeo –supera el millón de visitas– que, con el título ‘Instravel - A Photogenic Mass Tourism Experience’, muestra –mediante la sucesión de mil imágenes– que la originalidad brilla por su ausencia.

Algo similar hace la cuenta de Instagram @insta_repeat, que, gracia a los hashtags, recopila imágenes realizadas en el mismo sitio y hace unos muy interesantes –y reveladores– fotomontajes.

